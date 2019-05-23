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وفاة الكاتبة «جوديث كير» الناجية من مذابح هتلر

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
جوديث كير
جوديث كير
رحلت عن عالمنا كاتبة قصص الأطفال والرسامة البريطانية من أصل ألمانى، جوديث كير، الهاربة من زمن هتلر، عن عمر ناهز الـ95 عاما، حيث توفيت فى منزلها، حسبما قال ناشرها هاربر كولينز. واشتهرت جوديث كير بكتابها الأول The Tiger Who Came to Tea والذى بدأ كقصة كانت تحكيها لابنتها وقت النوم، ونشرت لأول مرة فى عام 1968 ومنذ ذلك الحين باعت أكثر من 5 ملايين نسخة. وتم الاحتفال العام الماضي، بالذكرى الخمسين على تأسيس سلسلة من الإصدارات الخاصة والاحتفال بعيد ميلادها فى فندق سافوى.
ولدت كير عام 1923، وفرت من برلين في سن التاسعة مع أسرتها اليهودية عام 1933. وكان والدها «ألفريد كير» ناقدًا مسرحيًا مشهورًا، وأحرق النظام النازي كتبه بعد وصوله إلى السلطة عام 1933، وتعرضت الأسرة لكثير من الاضطهادات مما دفعهم للهروب من ألمانيا صوب فرنسا وإنجلترا. معاناة أسرتها الهاربة من
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جوخة-الحارثي

فازت بها أول عربية وسبقها إسرائيلي|تعرف على مان بوكر

اقتنصت أمس الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة «مان بوكر» العالمية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، التي تدور أحداثها في قرية «العوافي» بسلطنة عمان، حول قصص ثلاث شقيقات هن «مايا، أسماء، وخولة» وكل واحدة منهن لها مشكلة مرتقب حدوثها، فمايا تزوجت بعد معاناة كبيرة، وأسماء تزوجت لمجرد أن الزواج عادة أو فرض اجتماعي، أما خولة فتنتظر حبيبها الذي غادرها وهاجر إلى كندا، والكاتبة جعلت من تلك القصص مرايا تعكس عليها وتظهر عبر جدرانها مرحلة مهمة من التاريخ العماني. وبعد فوز أول رواية عربية بالجائزة الرفيعة، نرصد بعض المعلومات المهمة عنها:
جوخة-الحارثي

من هي جوخة الحارثي وروايتها الفائزة بـ«مان بوكر»؟

اقتنصت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي (40 عامًا) جائزة مان بوكر الدولية، الجائزة الأدبية المرموقة لعام 2019 عن روايتها «سيدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث، وتعتبر أول امرأة عربية ترشح للحصول على تلك الجائزة المقدرة بمبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني. حصلت جوخة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة الإسكتلندية، وتعمل حاليًا أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها «الأجرام السماوية» المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية.
جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
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