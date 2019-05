وفاة الكاتبة «جوديث كير» الناجية من مذابح هتلر

رحلت عن عالمنا كاتبة قصص الأطفال والرسامة البريطانية من أصل ألمانى، جوديث كير، الهاربة من زمن هتلر، عن عمر ناهز الـ95 عاما، حيث توفيت فى منزلها، حسبما قال ناشرها هاربر كولينز. واشتهرت جوديث كير بكتابها الأول The Tiger Who Came to Tea والذى بدأ كقصة كانت تحكيها لابنتها وقت النوم، ونشرت لأول مرة فى عام 1968 ومنذ ذلك الحين باعت أكثر من 5 ملايين نسخة. وتم الاحتفال العام الماضي، بالذكرى الخمسين على تأسيس سلسلة من الإصدارات الخاصة والاحتفال بعيد ميلادها فى فندق سافوى.

ولدت كير عام 1923، وفرت من برلين في سن التاسعة مع أسرتها اليهودية عام 1933. وكان والدها «ألفريد كير» ناقدًا مسرحيًا مشهورًا، وأحرق النظام النازي كتبه بعد وصوله إلى السلطة عام 1933، وتعرضت الأسرة لكثير من الاضطهادات مما دفعهم للهروب من ألمانيا صوب فرنسا وإنجلترا. معاناة أسرتها الهاربة من