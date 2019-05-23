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بحضور قرطام.. المحافظين يُقيم حفل إفطار رمضان السنوي

تحرير:أحمد صبحي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
حفل إفطار حزب المحافظين
حفل إفطار حزب المحافظين
نظم حزب المحافظين حفل إفطار جماعي، اليوم الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وممثلي الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من المواطنين، وأعضاء الحزب بعدد من المحافظات. قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب وجه دعوة عامة إلى المواطنين للمشاركة في حفل الإفطار السنوي الذي يقام كل عام، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع العامة والصحفيين.
وشهد الحفل تواجد نواب رئيس الحزب، وعدد من القيادات وشباب اللجنة التنسيقية بالأحزاب، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعات، وممثلي شباب الحزب من المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الحزب، ورؤساء القطاعات والأمانات المختلفة. وشارك في الحفل أيضا، عدد من الكتاب الصحفيين على رأسهم الكاتب
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حكم الصيام لمرضى القلب.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب فله رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- يجب عليه الفطر؛ لقول الله تعالى: "ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، وقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
اعدام

الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.
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انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق لـ9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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«المحافظين» يطالب بالتحقيق في عنف الشرطة ضد الطلاب

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات. وطالب خليل، بفتح تحقيق موسع فيما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظا على صورة الشرطة التى هى محل تقدير من الجميع، لافتًا إلى أنه تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات احتجاجاً على فشل الوزارة فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.
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«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
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سياسيون ومفكرون بمائدة إفطار شباب العجوزة

استقبل المهندس كريم عبد العاطى، المرشح السابق لمجلس النواب، رئيس لجنة التنظيم بحزب المحافظين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من السياسيين والمفكرين وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، بحفل إفطار جماعي بالعجوزة. تضمن الحفل فقرات ترفيهية وسهرة رمضانية، بمشاركة عدد من أهالى والقيادات الشعبية بالعجوزة. وتطرق الحفل إلى مناقشة مشكلات المنطقة، وبحث سبل التواصل الشعبي مع الأهالى لحلها، إلى جانب فتح مناقشات مع سكان المنطقة للوقوف على المعوقات التى تواجههم.
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