تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

كشف النادي الأهلي تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول تعديلات لجنة المسابقات باتحاد الكرة على جدول الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

محمود الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يكشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع جهاز الكرة بالنادي الذي تمثل في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا. وجاء نص البيان كالتالي: "عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولا اليوم الخميس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا".

وتابع:" وأثارت جدلا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما أنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط، وخلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا