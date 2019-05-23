رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

كشف النادي الأهلي تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول تعديلات لجنة المسابقات باتحاد الكرة على جدول الدوري
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يكشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع جهاز الكرة بالنادي الذي تمثل في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا. وجاء نص البيان كالتالي: "عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولا اليوم الخميس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا".
وتابع:" وأثارت جدلا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما أنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط، وخلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا
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عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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كواليس أزمة جديدة بين الأهلي وسموحة

صراع جديد دخل فيه مسئولو النادي الأهلي مع نادي سموحة، بعدما علمت «التحرير»، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم فريق السلة من خلال مدير فني جديد، وأن هناك نية لدى المجلس برئاسة الخطيب، لتغيير الجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، والذي يقوده طارق خيري، في محاولات مكثفة لتصحيح مسار فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، والذي تراجعت نتائجه بشكل كبير، خلال الموسم المنقضي، لدرجة خسارة بطولة الدوري، وأيضًا ضياع بطولة كأس مصر، ولم يفز سوى بدوري المرتبط.
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الأهلي يحرم بيراميدز من المنافسة على الدوري

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، خلال الموسم الجاري، بعدما حقق الأهلي الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
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آخر كلام.. انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً، إذ تواصل محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم التوافق على حل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي. وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.
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دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
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