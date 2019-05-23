جريمة

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

المتهم طالب استعان بصديقه الحرامي في سرقة شقة خالته.. المسروقات كانت عبارة عن مشغولات ذهبية ومبلغ مالي تم ضبطه بشقة صديق الطالب بعد القبض عليهما
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
إحنا هنسرق خالتي لم يكن اختيار أحمد لصديقه أدهم محض صدفة، ولكنه كان على علم بسابقة اتهامه في قضية سرقة مسكن، وواثق في إمكاناته الإجرامية وسيتعلم منه الكثير، تواصل الطالب مع الحرامي.. "أنا عايزك تسرق خالتي"جملة أطلقها الطالب، لم يتوانَ بعدها أدهم في مساعدة صديقه، ولاقت الفكرة ترحيبا لديه خاصة بعدما أخبره
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السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
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تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

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مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

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بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

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