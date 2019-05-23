«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

المتهم طالب استعان بصديقه الحرامي في سرقة شقة خالته.. المسروقات كانت عبارة عن مشغولات ذهبية ومبلغ مالي تم ضبطه بشقة صديق الطالب بعد القبض عليهما

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

سرقة - أرشيفية

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".

إحنا هنسرق خالتي لم يكن اختيار أحمد لصديقه أدهم محض صدفة، ولكنه كان على علم بسابقة اتهامه في قضية سرقة مسكن، وواثق في إمكاناته الإجرامية وسيتعلم منه الكثير، تواصل الطالب مع الحرامي.. "أنا عايزك تسرق خالتي"جملة أطلقها الطالب، لم يتوانَ بعدها أدهم في مساعدة صديقه، ولاقت الفكرة ترحيبا لديه خاصة بعدما أخبره