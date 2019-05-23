رياضة

القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
واستمر في حديثه: «لو قام أي مسؤول عن الكرة في العالم بالاطلاع على تفاصيل الدوري المصري، لقضى عليه وقرر إلغاءه، لأنه يُلعب خارج الملعب أكثر من داخله، ولو كانت المنافسة به في الملعب فقط، لحسمه الأهلي منذ 3 أسابيع». وأكمل: «مشاكل الدوري المصري لا تنتهي ويتم تداولها يوميًا، ولم يعد أحد
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عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، بعدما تم تغريمه 20 ألف جنيه فقط من جانب لجنة المسابقات، لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وطالب أكثر من عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتغليظ عقوبة حسام حسن بعدما بدر منه في لقاء الأهلي وظهر عبر التلفزيون مؤكدين أن الغرامة غير كافية أو مناسبة لما حدث من حسام حسن، وتردد أن هناك نية لإحالة المدرب للجنة الانضباط.
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عقوبة جديدة من «الكاف» ضد الأهلي.. تعرف على السبب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، توقيع غرامة مالية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدرها 10 آلاف دولار، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي الأخيرة، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطاب من الكاف بالغرامة الموقعة على النادي الأهلي والبالغة 10 آلاف دولار، بسبب إشعال الجماهير للشماريخ في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام وصن داونز، وكان الفريق الأحمر خرج من دور الثمانية من البطولة عقب الهزيمة أمام الفريق الجنوب إفريقي.
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رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
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بريزنتيشن ترد على الخطيب وتحمل تركي آل شيخ المسئولية

أصدرت شركة بريزنتيشن راعية اتحاد الكرة، وبعض أندية الدوري المصري، بيانا رسميا يتعلق بقرار النادي الأهلي، منع الشركة الراعية له من دخول مباريات الفريق لحين سداد المستحقات المتأخرة عليها. وقالت الشركة في بيانها الصادر اليوم الأحد: «منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس في السوق الرياضية المصرية، وخلال الخمسة مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل على أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر».
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