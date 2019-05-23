القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية».
وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
واستمر في حديثه: «لو قام أي مسؤول عن الكرة في العالم بالاطلاع على تفاصيل الدوري المصري، لقضى عليه وقرر إلغاءه، لأنه يُلعب خارج الملعب أكثر من داخله، ولو كانت المنافسة به في الملعب فقط، لحسمه الأهلي منذ 3 أسابيع».
وأكمل: «مشاكل الدوري المصري لا تنتهي ويتم تداولها يوميًا، ولم يعد أحد
واستمر في حديثه: «لو قام أي مسؤول عن الكرة في العالم بالاطلاع على تفاصيل الدوري المصري، لقضى عليه وقرر إلغاءه، لأنه يُلعب خارج الملعب أكثر من داخله، ولو كانت المنافسة به في الملعب فقط، لحسمه الأهلي منذ 3 أسابيع».
وأكمل: «مشاكل الدوري المصري لا تنتهي ويتم تداولها يوميًا، ولم يعد أحد يعرف من الظالم ومن المظلوم، ويجب ان يتذكر اتحاد الكرة أن الأهلي لعب 9 مباريات في 27 يوما فقط بشهر فبراير الماضي».
وواصل حديثه: «أزمة الدوري المصري أصبحت في منطقة الهبوط أكثر من منافسة القمة، لكن كيف يتم استكمال مباريات المسابقة بعد 60 يومًا سيحدث فيها الكثير، برحيل لاعبين وقدوم غيرهم.
وشدد: «أتعجب من عدم قدرة أبو ريدة صاحب الخبرات الكبيرة في الفيفا، والذي اعتبره أكبر بكثير من هذه الأزمات، وأقول له حرصًا على تاريخه: يا ترتبها يا تسيبها».