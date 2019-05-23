الزمالك يعلن موعد السفر إلى الإسكندرية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

مران الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية. كما طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائمًا على قدر المسئولية.

وحرص مصطفى محمد مهاجم الزمالك، المعار لطلائع الجيش، على التواجد بمران الفريق المقام حاليًا بملعب النادي، من أجل مؤازرة زملائه قبل لقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. كما قرر السويسري كريستيان جروس، السفر إلي الإسكندرية عصر غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا