رياضة

طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد

تحرير:هاني العوضي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
وأعلن يوسف تشكيل الجهاز المعاون له في هذه المباراة والذي يضم محمد إبراهيم ومنير عقيلة وهاني أحمد وأيمن طاهر. يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري أعلن عن اتفاقه مع طلعت يوسف على تولي مهمة تدريب الفريق خلال مباراة سموحة في الدوري بعد أن تقدم حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق باستقالته عقب الخسارة
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عامر-حسين

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.
طلعت-يوسف (3)

طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد أمام سموحة

وافق طلعت يوسف المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على تولي منصب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في مباراته المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام أمام سموحة يوم 3 يونيو المقبل بعدما تقدم حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر باستقالته لمجلس إدارة النادي. وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي أتم اتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادي سموحة ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز.
حلمي-طولان

استقالة طولان من تدريب الاتحاد السكندري.. وهذا الأقرب لخلافته

تقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري برباعية نظيفة من فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.
سموحة

سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
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