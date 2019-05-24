جريمة

بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
نرمين حسين
نرمين حسين
أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر. وأضاف
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السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
حريق

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

سقوط ملوك البرشام في قبضة ضباط مكافحة القاهرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على تاجري مخدرات، ضُبط بحوزتهما عدد كبير من الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا "سلاح، تبديد، شيك" وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة الموسكى.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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