بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

نرمين حسين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر. وأضاف