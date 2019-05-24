بحضور مدبولي.. ساويرس يطلق مشروع «Zed» بحديقة زايد

نجيب ساويرس: نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق
بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس نجيب ساويرس، أقامت شركة أورا للتطوير العقاري حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاقها للمشروع متعدد الاستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 35 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم تجربة السكن وسط الحدائق.
ويجمع مشروع ZED الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع مابين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلي حي حضاري جديد.
وعلى هامش الافتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع، وهذا
وعلى هامش الافتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع، وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".
ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين في 6 أكتوبر القادم، حيث تقع الحديقة على مساحة 65 فدانا لتوفر الراحة والهدوء للسكان الذين يفضلون العيش بعيدا عن ضوضاء المدينة وازدحامها.
ستقوم شركة أورا بتطوير الحديقة لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهي أفضل الحدائق العالمية، حيث تتضمن مجمعا رياضيا عالميا مخصصا للمواطنين.
فمن خلال حديقة شيخ زايد المركزية، تهدف شركة أورا لتقديم مفهوم جديد لحياة الترفيه في الحدائق في مصر، وهو ما يعد تأكيدا لما تقوم به الشركة من أنشطة لخدمة المجتمع.
ستقوم شركة ZED بتطوير 5000 شقة كاملة التشطيب، تتراوح مساحتها ما بين 60- 240 مترا مربعا، كما تقدم شققا خدمية وتنقسم الشقق بحسب عدد غرف النوم ما بين غرفتين أو 3 غرف أو 4 غرف، كما سيتم تقديم مساحات سكنية أخرى في برجين مترابطين يتكونان من 20 طابقا وغيرها من المباني السكنية متوسطة الارتفاع التي تتألف من عشرة طوابق تطل على المساحات الخضراء المفتوحة.
وقد تم تصميم كافة الأبراج بمشروع "ZED" لتحتوي على جراجات تحت الأرض لجميع السكان لضمان سهولة وقوف السيارات وتجنب تعطيل حركة المرور في المنطقة.
ويحظى المشروع بـ92 فدانًا من المساحات الخضراء على امتداده بالكامل، وهي مقسمة بين حدائق سكنية خاصة تتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق المصممة بأناقة ورقي، كما يتم ربط المراكز التجارية بشارع متطور للمشاة مع متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي لتكون كلها على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام لسكان المشروع.
ومن أجل ضمان أحدث التصميمات في هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية، قامت شركة أورا بالتعاقد مع شركات عالمية حائزة على جوائز مثل شركة !Melk وWATG الذين ينفذون رؤية ZED لواجهة معيشية تنبض بالحياة مع شعور حقيقي بروح المجتمع، وذلك من خلال توفير أحدث التصميمات في مجال هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.
وأكد هيثم محمد الرئيس التنفيذي لشركة أورا على الإقبال الكبير الذي شهده المشروع قائلا: "نحن فخورون بأنه قد تم بيع المرحلة الأولى من المشروع خلال أسبوع واحد، فنحن نهدف إلى تقديم مستوى حياة فاخر بأسعار مناسبة، ومن خلال جميع مشروعاتنا حول العالم، لا نقوم بالتركيز فقط على التصميم، التطوير وبناء وحدات سكنية بجودة عالية، بل التأكيد على أن مفهوم الاستدامة هو صلب المشروع، إن هذا ما سيقدمه "ZED" ونحن متحمسون للغاية ليس فقط لتقديم الرفاهية للمصريين بل الرفاهية التي في متناول أيديهم".
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