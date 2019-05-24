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بحضور مدبولي.. ساويرس يطلق مشروع «Zed» بحديقة زايد

نجيب ساويرس: نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
مدبولي وساويرس
مدبولي وساويرس
بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس نجيب ساويرس، أقامت شركة أورا للتطوير العقاري حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاقها للمشروع متعدد الاستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 35 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم تجربة السكن وسط الحدائق. ويجمع مشروع ZED الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع مابين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلي حي حضاري جديد.
وعلى هامش الافتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع، وهذا
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السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
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موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
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البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
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انتهى عصر الورق.. التكنولوجيا تدخل اجتماعات الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهى وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.
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نائب للحكومة: لماذا توقف إصدار تقرير معدلات الفقر؟

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة في الآونة الأخيرة، موضحا أن التقرير هو الوحيد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة، لتحديد معدلات المدرجين تحت خط الفقر، ما يترتب عليه وضع استراتيجيات وخطط منوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب، ما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن.
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السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
رئيس البنك الدولى فى أكبر محطة للطاقة الشمسية فى مصر

البنك الدولي:إصلاحات مصر جذبت استثمارات القطاع الخاص

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، سارعت فى جذب استثمارات القطاع الخاص، خاصة فى مجال الطاقة. وأضاف خلال تفقده -رفقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم- مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية بنبان غرب النيل بأسوان، أن محطة الطاقة الشمسية ستكون أكبر محطة في العالم فى مجال الطاقة الشمسية، والتى أسهمت حاليا فى جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات.
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