بحضور مدبولي.. ساويرس يطلق مشروع «Zed» بحديقة زايد

نجيب ساويرس: نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

مدبولي وساويرس

بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس نجيب ساويرس، أقامت شركة أورا للتطوير العقاري حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاقها للمشروع متعدد الاستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 35 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم تجربة السكن وسط الحدائق. ويجمع مشروع ZED الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع مابين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلي حي حضاري جديد.

وعلى هامش الافتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع، وهذا