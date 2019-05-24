رياضة

شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
وتابع: «الجميع كان يعرف أن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس لذلك يجب تقبل الوضع برجولة ومسؤولية، نحن بحاجة لرجال دولة للخروج من الأزمة بسلام دون عنجهية». واقترح شلبي، حلا للأزمة بشأن جدول المباريات المتبقية في الدوري، بأن ينضم اللاعبون الدوليون من الأهلي والزمالك لمعسكر المنتخب، ثم يعودون
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عامر-حسين

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
طلعت يوسف

طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد

كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
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احمد-شوبير-اعلامى

هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
رمضان-صبحى-مع المنتخب (1)

أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب

في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.
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