شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

مدحت شلبي

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».

وتابع: «الجميع كان يعرف أن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس لذلك يجب تقبل الوضع برجولة ومسؤولية، نحن بحاجة لرجال دولة للخروج من الأزمة بسلام دون عنجهية». واقترح شلبي، حلا للأزمة بشأن جدول المباريات المتبقية في الدوري، بأن ينضم اللاعبون الدوليون من الأهلي والزمالك لمعسكر المنتخب، ثم يعودون

وتابع: «الجميع كان يعرف أن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس لذلك يجب تقبل الوضع برجولة ومسؤولية، نحن بحاجة لرجال دولة للخروج من الأزمة بسلام دون عنجهية».



واقترح شلبي، حلا للأزمة بشأن جدول المباريات المتبقية في الدوري، بأن ينضم اللاعبون الدوليون من الأهلي والزمالك لمعسكر المنتخب، ثم يعودون قبل يوم من مباريات فرقهم المتبقية في البطولة، قبل أن يعودوا لمعسكر الفراعنة بشكل نهائي يوم 12 يونيو والتركيز في بطولة الأمم الإفريقية».



وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز وحل الأزمة الراهنة.