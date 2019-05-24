رياضة

عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
عامر حسين
عامر حسين
قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.
وأشار إلى أن اعتراض الأهلي مفهوم وله مبرراته في إعادة النظر بالجدول الجديد، لأنه ينافس الزمالك على لقب الدوري وبالتالي من حقه أنه يطلب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الفريق الأبيض قبل مباراتهما معًا في ختام البطولة. وأوضح عامر أن اللجنة التي قرر اتحاد الكرة تشكيلها لحل الأزمة، دورها شرح الموقف لدى كل الأندية،
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
مدحت-شلبى (1)

شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
طلعت يوسف

طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد

كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
مدحت-شلبى (1)

شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
عدلي-القيعي

القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
عامر-حسين

عامر حسين: لدينا موسم استثنائي.. وليفربول أكبر مثل

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم الحالي بمسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط، وقال حسين في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية: "الموسم الحالي موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة إفريقية خلال الموسم الحالي، حيث عانت منه أغلب الدوريات الإفريقية. وأضاف أن إنهاء الدوري في 3 يونيو المقبل باستثناء مباراتين يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ).
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