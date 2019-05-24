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حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

تحرير:وكالات ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
وكتبت بيلوسي «عندما يبدأ العبقري المتزن جدا التصرف بطريقة أكثر رئاسية، فسأكون سعيدة للعمل معه بشأن البنية التحتية والتجارة وقضايا أخرى»، تشير بذلك إلى تعليقات أدلى بها ترامب في وقت سابق، الخميس، وصف فيها نفسه بأنه «عبقري متزن جدا». وفي الكونجرس، يحث الجمهوريون على التصديق على
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