جريمة

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
رجل إطفاء يحاول السيطرة على حريق - أرشيفية
رجل إطفاء يحاول السيطرة على حريق - أرشيفية
لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
وتم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.بالفحص، تبين اشتعال النيران فى شقة سكنية يستأجرها «أنس. ع»، بالطابق الخامس من عمارة سكنية بمنطقة الجمهورية، في غياب رب المنزل وزوجته، اللذين كانا يصليان التراويح فى المسجد، وانتهت المعاينة الأولية إلى
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السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
نرمين-حسين

بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
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من الغورية لـ«الشابوري».. موسم النار والخراب بالعتبة

من واقع تكرار الحرائق سنويا، يمكن وصف منطقة العتبة بالقاهرة بأنها بيئة موسمية للحرائق مع حلول الصيف، إذ يتكرر كل عام مشهد اندلاع النيران فى نطاق المنطقة من الرويعي إلى الموسكي والعتبة، وتلتهم النيران محلا تجاريا تلو الآخر، ويسقط مصابون أحيانا، وأحيانًا أخرى ينجو الباعة والأهالي بحياتهم نظير التهام النيران ملايين الجنيهات في صورة ملابس وأحذية ومنتجات معروضة للبيع فى محال المنطقة التجارية ومخازنها. ونعرض فى السطور التالية أخطر الحرائق التى شهدتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وكان آخرها حريق ظهر أمس.
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300 رجل وسط النار.. بطولات خاصة في كارثة الموسكي

"إلحقونا فيه 3 محلات ولعوا فى عمارة الموسكي اللى على ناصية حارة اليهود".. هكذا تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عقب صلاة الجمعة بلاغ أحد أصحاب المحال المندلع بها الحريق، وانطلقت 3 سيارات إطفاء فى بداية الأمر من مقر الحماية المدنية الموجود بميدان العتبة القريب، وعند وصول رجال الإطفاء لموقع الحريق كانت المفاجأة وهى تصاعد النيران بطريقة سريعة لباقى البرج التجاري، وذلك بسبب امتلاء المحال داخل البرج بالملابس والأدوات المنزلية والعطرية.
حريق

حريق في ورشة نجارة بالبحيرة.. وخسائر 2 مليون جنيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب في ورشة نجارة بعزبة عاشور التابعة لمدينة أبو المطامير، دون وقوع خسائر بشرية. وأسفر الحريق عن احتراق الورشة بالكامل، ما تسبب في خسائر أولية تقدر بـ2 مليون جنيه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام سيارتي إطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ انتقال النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة ومعرفة أسبابه.
حريق-قمامه

300 نقلة رمال لإخماد حريق مقلب قمامة في الجيزة

باشر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عمليات إخماد حريق محدود نشب داخل تجمعات للقمامة بالمقلب العمومي التابع للمحافظة بمنطقة شبرامنت، إذ فوجئ العاملين داخل المقلب بوجود المحافظ بينهم مرتديًا الكمامة والكوزلوك لمتابعة أعمال الاطفاء التي يقومون بها وتوجيه العاملين بالطرق الصحيحة لسرعة الإخماد. وأشار المحافظ في تصريحات صحفيه اليوم، أنه تم الاستعانه بأكثر من 300 نقلة رمال لإطفاء الحريق بطريقة سليمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو أي ضرر للمواطنين.
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