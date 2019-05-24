مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

رجل إطفاء يحاول السيطرة على حريق - أرشيفية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.بالفحص، تبين اشتعال النيران فى شقة سكنية يستأجرها «أنس. ع»، بالطابق الخامس من عمارة سكنية بمنطقة الجمهورية، في غياب رب المنزل وزوجته، اللذين كانا يصليان التراويح فى المسجد، وانتهت المعاينة الأولية إلى