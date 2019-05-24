جريمة

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ ص
تسمم طفلة - أرشيفية
تسمم طفلة - أرشيفية
أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
وبسؤال أهلهن، أفادوا بأنهن أصبن بحالات تسمم بعدما تناولن فاكهة الخوخ، وفور نقلهن إلى المستشفى وعرضهن على الأطباء، أكدوا أن أعراض التسمم تلك ناتجة عن تناول مبيد حشرى، إذ أن الفاكهة التى أكلنها لم تغسل جيدا من المبيد التى شت به فى الأرض الزراعية.ومع تدهور الحالة الصحية لهن داخل مستشفى مطوبس المركزى، لعدم
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السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
حريق

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
نرمين-حسين

بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
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حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
حريق

بسبب حرارة الجو.. حريق يلتهم منزلين في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حريق امتد لمنزلين والتهم محتوياتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. حيث تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون، لتدفع الحماية المدنية بعدد من السيارات للسيطرة علية بمساعدة الأهالى.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
كلب

«صحابه حرقوا ديله».. كلب ينهش رأس طفل من ذوي الإعاقة

"إلحقي الكلب بياكل إبنك".. بهذه الكلمات سمعت أم الطفل يوسف، 8 سنوات، أصوات الأطفال فى الشارع تستغيث بها لإنقاذ طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أثناء قيام كلب بعقره، وهو ينزف دمًا بغزارة ولا تدرى ماذا تفعل ولا كيف تنقذ ابنها، فأخذت تطلق الصراخ مستغيثة بالمارة حتى لحق بها أحد الجيران بعصا خشبية، واستطاعوا إنقاذ الصغير، وتوجهت به إلى مستشفى الحامول المركزي، ولكنهم اكتشفوا عدم وجود "مصل الكلب"، فتوجهوا به إلى كفر الشيخ العام وكان نفس الحال حتى استطاعوا توفيره.
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