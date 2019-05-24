تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ ص

تسمم طفلة - أرشيفية

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.

وبسؤال أهلهن، أفادوا بأنهن أصبن بحالات تسمم بعدما تناولن فاكهة الخوخ، وفور نقلهن إلى المستشفى وعرضهن على الأطباء، أكدوا أن أعراض التسمم تلك ناتجة عن تناول مبيد حشرى، إذ أن الفاكهة التى أكلنها لم تغسل جيدا من المبيد التى شت به فى الأرض الزراعية.ومع تدهور الحالة الصحية لهن داخل مستشفى مطوبس المركزى، لعدم