في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

تحرير:محمد عودة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.

وفي عام 1571: العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي ويقومون بإحراق سراي الكرملين بمساعدة خان القرم دولت كيراي الذي حصل على لقب تخت - آلان وهو يعني كاسب العرش.وفي عام 1841: السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمان مصر الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان