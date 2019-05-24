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في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

تحرير:محمد عودة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
وفي عام 1571: العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي ويقومون بإحراق سراي الكرملين بمساعدة خان القرم دولت كيراي الذي حصل على لقب تخت - آلان وهو يعني كاسب العرش.وفي عام 1841: السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمان مصر الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
الانتهاء-من-تجهيزات-فيلم-النداهة (1)

الرعب يسيطر على فيلم «النداهة» لهاني عادل وحنان ترك

سيطرت أجواء غامضة على البوسترات التشويقية التي تم طرحها لفيلم "النداهة"، حيث طرحت الشركة المنتجة بوستر لمنزل مهجور، والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع جملة "الروح للروح بتحن". "النداهة" هو الفيلم العربي الأول في صناعة السينما الصوتية، وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وأحداثه مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور "الطبيب هارون" الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" والتي تجسدها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.
رانيا يوسف

رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة رمضانية (صور)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور التى اتسمت بالطابع الرمضانى. وظهرت رانيا، فى الصور التى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مرتدية عباءة رمضانية أنيقة بنفسجية اللون، ومرصعة بتطريز رقيق ذات لون فضى، وأتمت إطلالتها الرمضانية ببعض المجوهرات من أقراط وخواتم، وبحقيبة ذهبية اللون وحذاء فضى. وكانت رانيا يوسف قد نشرت مقطع فيديو، الأربعاء، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم.
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في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
أنور وجدي

في مثل هذا اليوم.. توفي الممثل والمخرج أنور وجدي

في مثل هذا اليوم 14 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1955: توفي الممثل والمخرج المصرى أنور وجدي. وفي عام 1964: الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.
مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم.. توفي مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم وقعت العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلى والدولى، كما شهد اليوم ميلاد عدد كبير من الشخصيات العامة داخل مصر وخارجها. وفيما يلي أبرز ما وقع من أحداث في مثل هذا اليوم. في عام 1937: توفي الكاتب والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي. وفي عام 1774: لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. وفي عام 1869: تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1940: ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية.
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