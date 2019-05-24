9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ ص

السيطرة على حريق - أرشيفية

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.

واشتعلت الحرائق فى بيلا، وقلين، ومنطقة سخا التابعة لمدينة كفر الشيخ، ومدينة سيدى غازى، وقرى صروة بقلين، الخوالد ، ومنشية عباس بسيدى سالم، وكفر العرب، والمندورة، ومحلة دياى، وأبوزد بدسوق، والوزارية بالرياض، وعزبة الناظر بسيدى سالم، وقبريط بمركز فوه، ومحلة القصب، وأريمون بكفر الشيخ، والكوم الطويل ببيلا،