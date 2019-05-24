جريمة

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ ص
السيطرة على حريق - أرشيفية
السيطرة على حريق - أرشيفية
تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
واشتعلت الحرائق فى بيلا، وقلين، ومنطقة سخا التابعة لمدينة كفر الشيخ، ومدينة سيدى غازى، وقرى صروة بقلين، الخوالد ، ومنشية عباس بسيدى سالم، وكفر العرب، والمندورة، ومحلة دياى، وأبوزد بدسوق، والوزارية بالرياض، وعزبة الناظر بسيدى سالم، وقبريط بمركز فوه، ومحلة القصب، وأريمون بكفر الشيخ، والكوم الطويل ببيلا،
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تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
حريق

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
نرمين-حسين

بعد معصوم.. إطلاق سراح نرمين حسين من قسم البساتين

أخلت مباحث قسم شرطة البساتين سبيل الناشطة نرمين حسين وذلك تنفيذا للقرار الصادر من النيابة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وفي وقت سابق قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سرقة-خزنة-فلوس

«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
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حريق

نجاة ضابط بالمعاش ونجله في حريق شقتين بالوايلي

شب حريق هائل في شقتين سكنيتين بشارع السرجاني في منطقة الوايلي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط بالمعاش ونجله، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما. البداية بتلقي اللواء أسامة فاروق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من العقيد وائل شرارة، نائب مأمور قسم الوايلي بنشوب حريق هائل داخل عقار بشارع السرجاني، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و2 سلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات السكنية المجاورة.
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تاجر عن مأساة حريق الموسكي: «موسم رمضان اتضرب»

مشاهد الحزن والأسى تسيطر على محيط حريق الموسكي، الذي نشب في عمارة تجارية في حارة اليهود، عقب صلاة الجمعة، حيث بدأ بـ3 محلات لبيع الملابس بالطابق الأول، وسرعان ما امتد إلى باقي الأدوار، وعمارة مجاورة وعدد من المحلات المجاورة، فيما لا تزال جهود رجال الحماية المدنية متواصلة للسيطرة على الحريق، عبر أحد تجار الموسكي، يبلغ من العمر 70 عاما، لـ"التحرير"، عن حزنه جراء الحريق، قائلا: "الناس مصالحها اتعطلت، وإحنا داخلين على رمضان.. الموسم اتضرب، يرضي مين اللي حصل ده، وبضاعة اترمت في الأرض".
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مسعف يروي لحظات الخطر في ممر حريق الموسكي: نار جهنم

روى أحد المسعفين، ما يحدث في ممر المؤدي إلى عمارة الموسكي التي نشب فيها الحريق ظهر يوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوضع في الممر أشبه بـ"جهنم"، موضحا لـ"التحرير" أنهم في أثناء إنقاذ 3 من رجال الحماية المدنية أصيبوا باختناق أثناء محاولة إخماد الحريق، كادوا أن يتعرضوا أيضا لاختناق بسبب كثافة الدخان بالممر، وبسؤال عدد من رجال الإسعاف، عن حالات الوفاة أكدوا أنهم لم ينقلوا أي حالات وفاة حتى الآن، وأنه تتم معالجة بعض المصابين في الحال، ولا ينقل للمستشفى إلا الحالات التي تحتاج تدخل طبي، فيما لم تسجل الشرطة أي وفيات في سجلاتها على مدار اليوم.
إخماد حريق - أرشيفية

تفاصيل إنقاذ 15 طفلا و7 مرضى من حريق مستشفى مطوبس

في تمام الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الجمعة، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بكفر الشيخ بلاغا من مستشفى مطوبس المركزى بنشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، وانقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى بالكامل نتيجة ذلك، فدفعت غرفة عمليات الإسعاف بـ15 سيارة إلى المستشفى لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة القريبة ومستشفى رشيد بمحافظة البحيرة، وفوه للتأمين الصحي وفوه المركزى، كما تم الدفع بعربات المطافئ للسيطرة على الحريق، بينما تجمع عدد كبير من الأهالى للاطمئنان على ذويهم، ما أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى.
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