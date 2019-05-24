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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
الأرصاد تعلن طقس 19 رمضان
الأرصاد تعلن طقس 19 رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 30 42 شبين الكوم 29 41 طنطا 29 40 دمنهور 22 39 الإسكندرية 20 32 بلطيم 21 32 مطروح 19 29 السلوم 17 28 سيوة 23 37 بورسعيد 22 30 دمياط 21 30 الزقازيق 21 41 الإسماعيلية 24 42 السويس 25 40 العريش 21 37 رفح 21 36 رأس سدر 24 36 نخل 17 42 نويبع 27
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
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من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
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التغلب-على-حر-الصيف

بداية موجة حر قاسية.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

تستعد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 45 درجة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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ارتفاع صادم في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أن توقعات طقس 16 رمضان تبدو بالمقارنة صادمة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الحرارة ترتفع مجددا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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أصعب أيام الصيام.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر لمتر والرياح جنوبية غربية.
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