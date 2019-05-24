الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

الأرصاد تعلن طقس 19 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 30 42 شبين الكوم 29 41 طنطا 29 40 دمنهور 22 39 الإسكندرية 20 32 بلطيم 21 32 مطروح 19 29 السلوم 17 28 سيوة 23 37 بورسعيد 22 30 دمياط 21 30 الزقازيق 21 41 الإسماعيلية 24 42 السويس 25 40 العريش 21 37 رفح 21 36 رأس سدر 24 36 نخل 17 42 نويبع 27