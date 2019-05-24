جريمة

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
حريق -أرشيفية-
حريق -أرشيفية-
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
وفي القاهرة تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق فى إحدى الشقق بمنطقة حلمية الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق. كما أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة حريقا اندلع بشقة سكنية بعقار في ميدان سانت فاتيما
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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