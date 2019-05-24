إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

حريق -أرشيفية-

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.

وفي القاهرة تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق فى إحدى الشقق بمنطقة حلمية الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق. كما أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة حريقا اندلع بشقة سكنية بعقار في ميدان سانت فاتيما