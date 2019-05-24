قطر تتحدى خبرة نيجيريا بمونديال الشباب

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

كأس العالم للشباب

تتواصل اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الثالثة عندما يواجه منتخب هندوراس نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب لوبلين، وتشارك نيوزيلندا في البطولة للمرة السادسة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في آخر نسختين على أرضها في عام 2015 وفي النسخة الماضية التي استضافتها كوريا الجنوبية في عام 2017، أما هندوراس فتشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، ولم تتمكن في أي مشاركة من تجاوز دور المجموعات وآخرها في النسخة الماضية بكوريا الجنوبية.

وفي الساعة 6:00مساءً، تواجه قطر نظيرتها نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك قطر في البطولة للمرة الرابعة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي في 1981، أما نيجيريا فتشارك في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي مرتين. وفي المجموعة الثالثة تواجه أوروجواي نظيرتها النرويج