رياضة

قطر تتحدى خبرة نيجيريا بمونديال الشباب

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
تتواصل اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الثالثة عندما يواجه منتخب هندوراس نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب لوبلين، وتشارك نيوزيلندا في البطولة للمرة السادسة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في آخر نسختين على أرضها في عام 2015 وفي النسخة الماضية التي استضافتها كوريا الجنوبية في عام 2017، أما هندوراس فتشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، ولم تتمكن في أي مشاركة من تجاوز دور المجموعات وآخرها في النسخة الماضية بكوريا الجنوبية.
وفي الساعة 6:00مساءً، تواجه قطر نظيرتها نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك قطر في البطولة للمرة الرابعة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي في 1981، أما نيجيريا فتشارك في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى النهائي مرتين. وفي المجموعة الثالثة تواجه أوروجواي نظيرتها النرويج
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مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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منتخب-ايطاليا‎

إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.
مونديال-قطر 2022 (2)

الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة بالبطولة، بعد التوصية التي تم رفعها من المكتب التنفيذي خلال شهر مارس الماضي، بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، أن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها منذ البداية، وبذلك يكون قد تم التراجع عن التوصية التي أقرها الفيفا في مارس الماضي برفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
جهاد-جريشة

حكمان مصريان يشاركان في مونديال الشباب 2019

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وكان الحكم الدولي جهاد جريشة، واحدًا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، والذي أُقيم على أرض روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود بنتيجة (6-1).
جونيور-أجايي

أجايي في قائمة انتظار نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا

استقر الألماني جيرنوت رور المدير الفني، لمنتخب نيجيريا، على ضم 25 لاعبًا في قائمته الأولية استعدادًا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل. وقرر جيرنوت، ضم 6 لاعبين آخرين ضمن قائمة الانتظار، والتي شهدت تواجد نجم النادي الأهلي جونيور أجايي، الذي لم يشارك طوال مسيرته سوى في مباراة دولية واحدة أمام صربيا، والتي أقيمت في مارس العام الماضي، حيث كان جالسًا على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به المدرب في الدقائق الاخيرة من اللقاء.
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