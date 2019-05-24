رياضة

يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.
وسبق أن توج مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر في عام 2010، ويبحث حاليا عن تحدٍّ جديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي. ويمثل ارتباط مورينيو بإنتر، الغريم التقليدي ليوفنتوس، مشكلة كبيرة لمورينيو في حال كانت هناك احتمالية لتدريبه لليوفي، قبل أن تنهي إدارة السيدة العجوز ذلك الجدل. ويرتبط
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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ساري يطالب تشيلسي بسرعة تحديد مصيره من أجل يوفنتوس

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إدارة نادي تشيلسي بسرعة تحديد مصير مستقبله مع الفريق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس عن استعداده للتعاقد معه بعد رحيل مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري بنهاية هذا الموسم، ويعد ساري على رأس قائمة المدربين الذين يرغب يوفنتوس في التعاقد معهم إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي، ويستعد ساري حاليًا لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وتحوم الشكوك حول مستقبله بسبب فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
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ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
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رونالدو لاعب الموسم في الدوري الإيطالي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2018- 2019، وذلك في أول مواسمه مع اليوفي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني. ونجح النجم البرتغالي في تقديم عروض طيبة في الكالتشيو من خلال تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 هدفًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي قررت إدارة اليوفي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.
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رسميا.. أليجري يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم

أكد نادي يوفنتوس رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، على أن يلتقي مدرب السيدة العجوز مع رئيس النادي أندريا أجنيلي في مؤتمر صحفي سيعقد غدًا السبت، قبل مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم أمام أتلانتا، ويأتي ذلك القرار من إدارة يوفنتوس على الرغم من تبقّي عام في عقد أليجري مع الفريق، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين حتى الآن قبل جولتين من النهاية.
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