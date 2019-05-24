يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

جوزيه مورينيو

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.

وسبق أن توج مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر في عام 2010، ويبحث حاليا عن تحدٍّ جديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي. ويمثل ارتباط مورينيو بإنتر، الغريم التقليدي ليوفنتوس، مشكلة كبيرة لمورينيو في حال كانت هناك احتمالية لتدريبه لليوفي، قبل أن تنهي إدارة السيدة العجوز ذلك الجدل. ويرتبط

وسبق أن توج مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر في عام 2010، ويبحث حاليا عن تحدٍّ جديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.



ويمثل ارتباط مورينيو بإنتر، الغريم التقليدي ليوفنتوس، مشكلة كبيرة لمورينيو في حال كانت هناك احتمالية لتدريبه لليوفي، قبل أن تنهي إدارة السيدة العجوز ذلك الجدل.



ويرتبط اسم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بتدريب يوفنتوس أيضًا، وهو الأمر الذي نفته إدارة السيتي، وأكدت استمرار المدرب الإسباني معها الموسم المقبل.



يذكر أن يوفنتوس أعلن منذ أيام، رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري في نهاية الموسم الجاري، بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والخروج مبكرًا هذا الموسم من ربع النهائي على يد أياكس.