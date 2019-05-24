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«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
مصطفى شعبان في أبو جبل
مصطفى شعبان في أبو جبل
تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ومع فرز الجمهور للأعمال، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل. "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،
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Black-Mirror (1)

مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

فاجأت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، جمهورها بالإعلان عن موعد طرح مسلسل الرعب المنتظر بشدة Black Mirror 5 يونيو المقبل، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة مسلسل الرعب المفضل، خاصة أن الموسم الخامس سيشهد مشاركة مجموعة من كبار نجوم هوليوود من بينهم مايلي سايروس، وتوفر جريس، وكلاهما مقل في أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، إذ تركز الأولى على ألبومها القادم الذي يصدر هذا العام إلا أن "سايروس" لم تفصح عن اسمه بعد، في حين يعود الثاني للتليفزيون بعد غياب طال، منذ مسلسل That '70s Show الذي كان سبب شهرته.
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شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
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تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

«أبو جبل» يتصدر الترند.. و«كلبش 3» يلاحقه

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

أبو جبل حلقة 10.. خطف ابن حسن وزوجته تحاول الانتحار

بعد الأحداث الشيقة التي شهدها مسلسل أبو جبل في حلقته السابقة، من رفض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتجسد "مريم" زوجة حسن -مصطفى شعبان- كلام والدها، وإصرارها على البقاء مع زوجها، ومحاولة رحاب إثارة الوقيعة بين زوجها سعد -دياب- وأخيه حسن، تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل بمحاولة مريم الانتحار بعد قرار زوجها أن يعيدها إلى منزل والدها وهي ترفض أن تتركه، وتشاء الأقدار أن يصاب والدها «سناء شافع» بأزمة قلبية حادة كادت تعصف بحياته، وينقذه حسن وزوجته.
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «أبو جبل»

أعلن الفنان مصطفى شعبان، عن بدء عرض مسلسله "أبو جبل" على شاشة ON e، بدايةً من الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل. ونشر شعبان، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على "إنستجرام"، برومو المسلسل، وعلّق: "معادنا النهاردة الساعة 1 بعد منتصف الليل على ON E.. أبو جبل.. رمضان 2019". "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته: محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مجدي البحيري، محمد علي رزق، محمود البزاوي، حسن حسني.
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