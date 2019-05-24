«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

مصطفى شعبان في أبو جبل

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.

ومع فرز الجمهور للأعمال، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل. "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،