مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

يورجين كلوب

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.

وقال مورينيو، بحسب "سكاي سبورتس": "إذا فاز كلوب، فسيكون إنجازًا كبيرًا له، وإذا لم يفز، فسيكون من الصعب للغاية عليه تقبل خسارة نهائي دوري الأبطال 3 مرات، ولكنه شخص إيجابي للغاية، وأنا على يقين من أنه يفكر في الفوز فقط". وأضاف مورينيو: "الأمر السلبي دائمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هو وجود فريق خاسر،

وقال مورينيو، بحسب "سكاي سبورتس": "إذا فاز كلوب، فسيكون إنجازًا كبيرًا له، وإذا لم يفز، فسيكون من الصعب للغاية عليه تقبل خسارة نهائي دوري الأبطال 3 مرات، ولكنه شخص إيجابي للغاية، وأنا على يقين من أنه يفكر في الفوز فقط".



وأضاف مورينيو: "الأمر السلبي دائمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هو وجود فريق خاسر، وبالنسبة لتوتنهام، فهم لا يتوجون بالألقاب، وسيكون من الرائع أن يكون هذا هو لقبهم الأول، وقد يؤدي إلى فوزهم بألقاب محلية، فدوري الأبطال هو اللقب الأكبر".



وتطرق مورينيو للحديث عن بيتر تشيك الذي يستعد للاعتزال بعد نهائي الدوري الأوروبي: "هذه هي المباراة التي اختارها للاعتزال قبل العودة إلى بيته تشيلسي، وسيحب الاعتزال من خلال التتويج باللقب، وكذلك هازارد الذي سيحب التتويج باللقب قبل رحيله المتوقع إلى ريال مدريد".