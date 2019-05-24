رياضة

مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
يورجين كلوب
يورجين كلوب
يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
وقال مورينيو، بحسب "سكاي سبورتس": "إذا فاز كلوب، فسيكون إنجازًا كبيرًا له، وإذا لم يفز، فسيكون من الصعب للغاية عليه تقبل خسارة نهائي دوري الأبطال 3 مرات، ولكنه شخص إيجابي للغاية، وأنا على يقين من أنه يفكر في الفوز فقط". وأضاف مورينيو: "الأمر السلبي دائمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هو وجود فريق خاسر،
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".
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مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
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نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
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