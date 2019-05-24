رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.

وسخر رئيس الزمالك من استبعاد محمود كهربا وعبد الله جمعة من قائمة المنتخب، مضيفا أن مدرب المنتخب التونسي من الممكن أن يضم اللاعبين ما دام مدرب الفراعنة غير مقتنع بهما. وأكد أنه لن يتحدث عن اختيارات كريستيان جروس الخاصة بالفريق إلا بعد المباراة، مطالبا مدبولي وأيمن حفني بعدم الحزن بسبب عدم المشاركة ومشددا

وسخر رئيس الزمالك من استبعاد محمود كهربا وعبد الله جمعة من قائمة المنتخب، مضيفا أن مدرب المنتخب التونسي من الممكن أن يضم اللاعبين ما دام مدرب الفراعنة غير مقتنع بهما.



وأكد أنه لن يتحدث عن اختيارات كريستيان جروس الخاصة بالفريق إلا بعد المباراة، مطالبا مدبولي وأيمن حفني بعدم الحزن بسبب عدم المشاركة ومشددا على أن الأخير من أفضل لاعبي مصر.



وأردف أن الزمالك لن يلعب بعد نهائي الكونفيدرالية إلا مباراة الإنتاج الحربي، على أن يلعب الأهلي مع المقاولون العرب، مشترطا أن يلعب الأهلي مباراة بيراميدز في كأس مصر، على أن يواجه الزمالك الجونة أو الحرس.



وأشار إلى أن الزمالك لديه 3 أعداء، هم سيد عبد الحفيظ ومدحت شلبي وأحمد شوبير، معربا عن حزنه لحلول محمود أبو رجيلة ضيفا في برنامج الأخير، وقال إنه سيقاطعه إلى يوم الدين لأنه لا يملك انتقاده لقيمته الكبيرة.

