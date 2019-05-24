رياضة

رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
الزمالك
الزمالك
أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.
وسخر رئيس الزمالك من استبعاد محمود كهربا وعبد الله جمعة من قائمة المنتخب، مضيفا أن مدرب المنتخب التونسي من الممكن أن يضم اللاعبين ما دام مدرب الفراعنة غير مقتنع بهما. وأكد أنه لن يتحدث عن اختيارات كريستيان جروس الخاصة بالفريق إلا بعد المباراة، مطالبا مدبولي وأيمن حفني بعدم الحزن بسبب عدم المشاركة ومشددا
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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بعد الخسارة.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادًا على كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية. وتلقى الزمالك، خسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال خلال تصريحات، ببرنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة المحور، إن جروس مدرب لا يتعلم من أخطائه السابقة، متساءلًا: "لماذا لم يقوم جروس بإجراء التبديل الثالث لإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، أنا هطق".
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موعد مباراة الزمالك اليوم والقناة الناقلة

يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
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الزمالك ونهضة بركان.. حازم إمام يخشى سيناريو 2016

تحدث حازم إمام، عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المهمة التي تنتظر الفريق الأبيض تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين.
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