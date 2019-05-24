«كنت فاكرها غنية».. تفاصيل مقتل عجوز بولاق

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

قتل -أرشيفية-

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل عجوز في منطقة بولاق الدكرور، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبمناقشة عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار، مسرح الجريمة، تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله المنزل في وقت مزامن لوقوع الجريمة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، موضحا أنه تسلل إلى منزل القتيلة منتهزا فرصة إقامتها بمفردها، فقرر سرقتها نظرا لاحتياجه للمال، فخطط لدخول المنزل دون رؤية أحد إياه، وفي أثناء دخوله وتنفيذ مخططه شاهدته المجنى عليها يحاول البحث والتفتيش فصرخت وحاولت الاستغاثة بالجيران،