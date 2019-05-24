فينجر يخطط للعودة إلى كرة القدم من جديد

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

أرسين فينجر

أشار مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر إلى تفكيره في تولي دور مختلف عن التدريب عندما يعود إلى كرة القدم من جديد، ولم يتولَّ أرسين فينجر تدريب أي فريق منذ رحيله عن أرسنال الصيف الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من حصول المدرب الفرنسي البالغ من العمر 69 عامًا، على الكثير من العروض التدريبية على مدار الشهور الـ12 الماضية، كان آخرها اهتمام أولمبيك ليون الفرنسي بتوليه المهمة الفنية للفريق، ولكن يبدو أن تركيز فينجر في التدريب لم يعد مثل السابق منذ توديعه أرسنال، الموسم الماضي، بحسب "سكاي سبورتس".

وقال فينجر: "عملت لمدة 40 عامًا في مجال التدريب، وبالتالي من الصعب ألا أفتقده، وسبق أن قلت إني سأعود إلى التدريب مرة أخرى، ولكن مؤخرًا وجدت أن من الأفضل الابتعاد قليلا". وواصل المدرب الفرنسي: "توصلت إلى استنتاج مفاده رغبتي في مشاركة ما تعلمته في الحياة، إذ تكون الحياة مفيدة فقط عندما تشارك، في مرحلة

وقال فينجر: "عملت لمدة 40 عامًا في مجال التدريب، وبالتالي من الصعب ألا أفتقده، وسبق أن قلت إني سأعود إلى التدريب مرة أخرى، ولكن مؤخرًا وجدت أن من الأفضل الابتعاد قليلا".



وواصل المدرب الفرنسي: "توصلت إلى استنتاج مفاده رغبتي في مشاركة ما تعلمته في الحياة، إذ تكون الحياة مفيدة فقط عندما تشارك، في مرحلة ما، ما تعلمته مع الآخرين".



وأضاف فينجر: "سأعود إلى كرة القدم بكل تأكيد، ولكن لا أعرف المركز الذي سأعود من خلاله سواء في التدريب أو غيره، لكن الأكيد أن الرغبة لا تزال موجودة، وأعرف جيدًا نوع الحياة التي تنتظرني، وبالتالي عليّ اتخاذ القرار الآن".



واستكمل: "أنا أدعم أرسنال إلى الأبد، فهذا هو النادي الذي منحته حياتي، أشعر بالسعادة لفوزهم والحزن عند خسارتهم".