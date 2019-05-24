رياضة

فينجر يخطط للعودة إلى كرة القدم من جديد

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أشار مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر إلى تفكيره في تولي دور مختلف عن التدريب عندما يعود إلى كرة القدم من جديد، ولم يتولَّ أرسين فينجر تدريب أي فريق منذ رحيله عن أرسنال الصيف الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من حصول المدرب الفرنسي البالغ من العمر 69 عامًا، على الكثير من العروض التدريبية على مدار الشهور الـ12 الماضية، كان آخرها اهتمام أولمبيك ليون الفرنسي بتوليه المهمة الفنية للفريق، ولكن يبدو أن تركيز فينجر في التدريب لم يعد مثل السابق منذ توديعه أرسنال، الموسم الماضي، بحسب "سكاي سبورتس".
وقال فينجر: "عملت لمدة 40 عامًا في مجال التدريب، وبالتالي من الصعب ألا أفتقده، وسبق أن قلت إني سأعود إلى التدريب مرة أخرى، ولكن مؤخرًا وجدت أن من الأفضل الابتعاد قليلا". وواصل المدرب الفرنسي: "توصلت إلى استنتاج مفاده رغبتي في مشاركة ما تعلمته في الحياة، إذ تكون الحياة مفيدة فقط عندما تشارك، في مرحلة
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
اقرأ المزيد من الأخبار
تشيلسي‎

تشيلسي ينهي حلم فرانكفورت ويطير للنهائي الأوروبي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (4- 3)، بعد اللجوء لركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور نصف نهائي المسابقة الأوروبية، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع مواطنه آرسنال، في نهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري.
ارسنال‎

آرسنال يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فالنسيا

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا الإسباني، بأربعة أهداف لهدفين، سجل للجانرز أوباميانج "هاتريك"، ولاكازيت هدفا، فيما سجل هدفي الخفافيش جاميرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي المسابقة، ليكرر الجانرز تفوقه على الفريق الإسباني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، في مواجهة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن ليكون مجموع الذهاب والعودة 7-3، ويعبر الفريق اللندني إلى نهائي، الذي سيُقام في عاصمة أذربيجان باكو في 29 مايو الجاري.
بيير-ايميريك-اوباميانج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانج

واصل النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، مطاردته لمحمد صلاح هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد22 هدفًا، بعدما سجل هدفًا في شباك برايتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، من ركلة جزاء، وحسم التعادل مواجهة آرسنال وبرايتون بنتيجة هدف لكلًا منهما ليبتعد فريق آرسنال عن المركز الرابع بجدول الدوري ويغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ارسنال (2)

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برايتون

تعادل فريق آرسنال الإنجليزي مع نظيره فريق برايتون إيجابيًّا بهدف لكلٍّ منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإمارات معقل فريق الجانرز في مواجهة من مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق بيير إيميريك أوباميانج من ركلة جزاء، تعادل فريق برايتون في الدقيقة 60 من زمن المباراة من ركلة جزاء أيضًا احتسبها انتوني تايلور، لكنها أهدرت وتابعها جلين موراي في شباك الجانرز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org