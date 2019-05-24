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وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
نتنياهو ويوسف بن علوي
نتنياهو ويوسف بن علوي
علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحاته، إنه "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولا... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".ووجه بن علوي، رسالة للفلسطينين والدول العربية، قال فيها:“يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين،
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
مظاهرات-السودان

تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.
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حل «الأونروا» يفضح دور واشنطن الخبيث لتصفية اللاجئين

وُصفت بأنها "رأس الحربة" في محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال جهودها المضنية لتحقيق هذا الهدف. إنها واشنطن التي تقود بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، مخططا خبيثا وخطيرا يستهدف تصفية وإنهاء قضية اللاجئين، والالتفاف حول حق العودة الثابت؛ بهدف شطبه من مواثيق وقرارات الأمم المتحدة. منذ العام الماضي اتخذت الإدارة الأمريكية العديد من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تصفية تلك القضية، لتضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق التي صدرت عن الأمم المتحدة، وأبرزها القرار الأممي (194).
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ترامب ونتنياهو

خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
علاء-مبارك

علاء مبارك يعلق على «صفقة القرن» بسؤال جديد

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مجددا على ما يسمى بـ«صفقة القرن»، وهو المصطلح الذى أُطلق بعد مقترح وضعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بحسب ما يعتقد، إذ تهدف هذه الصفقة إلى توطين الفلسطينيين خارج الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق العودة. وقال علاء مبارك، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «طرحت تساؤلات عن صفقة القرن، بعض التعليقات شككت فى مغزاها، تشكيك فى غير محله».
صحف-السعودية

صحف عربية: إسرائيل تعود للاغتيالات وحل سوداني اليوم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما استعرضت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق، وتناولت الأزمة السودانية، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وفي افتتاحيتها، تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن الفلسطيني، تحت عنوان "تصعيد في غزة.. وإسرائيل تعود للاغتيالات"، حيث كشفت عن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، يوم أمس، الذي شهد تصعيدًا وتبادلًا للقصف بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة.
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التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصر

أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مُطلع أن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الإثنين في الساعة 4:30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش). وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب عام 2014.
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