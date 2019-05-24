بيكيه: الأيام تمر ولكن من الصعب نسيان هزيمة ليفربول

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ليفربول

أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن خسارة برشلونة المؤلمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لا تزال عالقة بأذهان اللاعبين، مطالبًا زملاءه في الفريق قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بضرورة تخطي تلك الخيبة سريعًا، قائلا: "عندما نتعرض لخسارة مثل تلك، كل شيء يسير في الطريق الخطأ، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بما حدث أمام روما الموسم الماضي، تلك المباراة التي لم يمر عليها وقت طويل. بشكل عام، ضغط ليفربول بقوة، وافتقدنا التناغم في التمرير، وكانت المباراة متوترة ولعبت جماهير الأنفيلد دورًا كبيرًا بها".

وأضاف بيكيه: "الأيام تمر ولكن الهزيمة لا يمكن نسيانها"، وبإمكان مدرب برشلونة إيرنيستو الفوز بلقب جديد من خلال الكأس، إلا أن مستقبله مع الفريق بات محل شك بسبب عروض البرسا السيئة في دوري الأبطال، إضافة إلى انتقاد أسلوب لعبه. وعن ذلك قال بيكيه: "الجماهير الكتالونية تطلب الكثير، وعلينا القيام بكل شيء بمثالية،

وأضاف بيكيه: "الأيام تمر ولكن الهزيمة لا يمكن نسيانها"، وبإمكان مدرب برشلونة إيرنيستو الفوز بلقب جديد من خلال الكأس، إلا أن مستقبله مع الفريق بات محل شك بسبب عروض البرسا السيئة في دوري الأبطال، إضافة إلى انتقاد أسلوب لعبه.



وعن ذلك قال بيكيه: "الجماهير الكتالونية تطلب الكثير، وعلينا القيام بكل شيء بمثالية، الأمر لا يتعلق بالفوز، بل بكيفية تحقيق الفوز، وعصر بيب جوارديولا الذي لعبنا فيه أفضل كرة قدم، لم يمر عليه الكثير".



وتابع: "سيستمر الجدل مع أي مدرب، ولكني أؤكد أن فالفيردي يرغب في أن يلعب بنفس أسلوب اللعب، أنا أوجد في غرف خلع الملابس وأعرف جيدًا ماذا يقول لنا".



وعن انضمام فرينكي دي يونج واقتراب ماتياس دي ليخت: "هما يفهمان كرة القدم لتعلمهما من نفس مصدرنا يوهان كرويف، دي ليخت يملك جودة كبيرة ولا يزال صغيرًا، وكذلك دي يونج".