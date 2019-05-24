رياضة

بيكيه: الأيام تمر ولكن من الصعب نسيان هزيمة ليفربول

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ليفربول
ليفربول
أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن خسارة برشلونة المؤلمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لا تزال عالقة بأذهان اللاعبين، مطالبًا زملاءه في الفريق قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بضرورة تخطي تلك الخيبة سريعًا، قائلا: "عندما نتعرض لخسارة مثل تلك، كل شيء يسير في الطريق الخطأ، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بما حدث أمام روما الموسم الماضي، تلك المباراة التي لم يمر عليها وقت طويل. بشكل عام، ضغط ليفربول بقوة، وافتقدنا التناغم في التمرير، وكانت المباراة متوترة ولعبت جماهير الأنفيلد دورًا كبيرًا بها".
وأضاف بيكيه: "الأيام تمر ولكن الهزيمة لا يمكن نسيانها"، وبإمكان مدرب برشلونة إيرنيستو الفوز بلقب جديد من خلال الكأس، إلا أن مستقبله مع الفريق بات محل شك بسبب عروض البرسا السيئة في دوري الأبطال، إضافة إلى انتقاد أسلوب لعبه. وعن ذلك قال بيكيه: "الجماهير الكتالونية تطلب الكثير، وعلينا القيام بكل شيء بمثالية،
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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أهداف ليفربول أمس تثير جنون لويس سواريز

تحدث مهاجم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز عن عرض البرسا الباهت أمس، أمام ليفربول، وخسارته برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع العملاق الكتالوني المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مفاجئة بعد فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو، ليكرر خروجه من دوري الأبطال بتلك الصورة، بعد تفريطه في تقدمه برباعية أيضًا الموسم الماضي في ربع النهائي قبل أن يخسر أمام روما الإيطالي في المباراة الشهيرة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.
محمد صلاح

تجعلني «sexy».. محمد صلاح يعلق على قصة شعره

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي على "قصة شعره" خلال حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية، قبل اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف برشلونة الإسباني، نظيره ليفربول، على استاد «كامب نو» الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019»، ورد الفرعون المصري على سؤال المذيعة له قائلًا: «قصة شعري تعبر عني بشكل كبير، وأصبحت مشهورًا بها، ولا أريد تغييرها؛ فهي تجعلني جذابا بشكل كبير».
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محمد صلاح يتغنى بميسي قبل موقعة دوري الأبطال

تحدث محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني، والمقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد «كامب نو» الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019»، وقال صلاح، في حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية: «مباراة برشلونة أمر كبير جدا للغاية.. نحن الفريق الوحيد الموجود في نصف النهائي الآن من الموسم الماضي، بالنسبة لي كلاعب وكفريق سنظهر كيف نتطور».
صلاح-ميسى

برشلونة VS ليفربول.. محمد صلاح يهدد مملكة ميسي

مواجهات ثنائية عديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف نادي برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، نظيره ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد أنفيلد، معقل الريدز.
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