رياضة

الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي والترجي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي نسخة البطولة عام 2011
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
الترجي
الترجي
يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وهذا هو النهائي الـ14 في البطولة والثالث على التوالي الذي يجمع بين فريقين عربيين، وهو ما يمنح الفرصة للكرة العربية لمواصلة فرض هيمنتها على أمجد الكؤوس الإفريقية، وتمتلك الأندية العربية 30 لقبا حتى الآن في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 تحت مسمى كأس الأندية الإفريقية لأبطال الدوري، قبل أن
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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حكم مصري يقترب من إدارة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن الحكم المصري جهاد جريشة، دخل في قائمة المرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، حيث أشار موقع «le 360 sport» المغربي، إلى أن هناك نية لدى لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتعيين جهاد جريشة والإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأوضح الموقع أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أدار إياب نصف النهائي بين مازيمبي والترجي، وهو الأمر الذي يجعل حظوظه صعبة وضئيلة للوجود في إحدى مباراتي النهائي.
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كيف تغلب الوداد على قاهر الأهلي في إفريقيا؟

بعد مباراة مليئة بالإثارة والفرص المهدرة، تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة القارية، مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب بهدفين لهدف، ليتأهل وداد الأمة إلى النهائي للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي، في نهائي عربي للمرة الثالثة على التوالي.
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هل يعادل الترجي رقم مازيمبي في آخر 10 سنوات؟

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيًّّا مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بريتوريا. التعادل السلبي بين الفريقين منح فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالمملكة المغربية العربية بنتيجة 2- 1. وحقق فريق الوداد المغربى فوزًا على ملعبه بهدفين لهدف على ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى الأبطال الإفريقى لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه المجمع الرياضى.
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نصف نهائي أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بمدينة "الرباط" المغربية، انتهت بفوز الوداد البيضاوي بنتيجة (2-1)، ويكفي بطل المغرب التعادل السلبي للعبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يكفي صن داونز الفوز بهدف دون مقابل. كما يستضيف مازيمبي الكونغولي منافسه الترجي التونسي بمدينة "لوبومباشي" في مباراة الإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس توقيت مباراة الوداد وصن داونز الجنوب إفريقي.
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