الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي والترجي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وتعيد تلك المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي نسخة البطولة عام 2011

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

الترجي

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وهذا هو النهائي الـ14 في البطولة والثالث على التوالي الذي يجمع بين فريقين عربيين، وهو ما يمنح الفرصة للكرة العربية لمواصلة فرض هيمنتها على أمجد الكؤوس الإفريقية، وتمتلك الأندية العربية 30 لقبا حتى الآن في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 تحت مسمى كأس الأندية الإفريقية لأبطال الدوري، قبل أن