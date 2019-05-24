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استقالة وفترة مؤقتة.. تيريزا ماي تعلن قرارات مهمة

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
تتجه أنظار العالم اليوم إلى المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موعد تركها للمنصب حتى تمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذكرت الصحف البريطانية، الجمعة، أن رئيسة الوزراء المحافظة ستعلن اليوم "على الأرجح" استقالتها، ونقلت "بي بي سي" عن أعضاء في إدارة "ماي" طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن "تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة".
وتلتقي تيريزا ماي، -التي تولت رئاسة الحكومة في عام 2016، بعد تصويت البريطانيين بنسبة 52% مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو-، جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، لاستعراض تفاصيل رحيلها والبرنامج الزمني المقرر لذلك، بحسب صحيفة "تايمز".وستظل ماي في منصبها خلال فترة انتخاب
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جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
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مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
تيريزا-ماي-تبكى

مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

لم يكن إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بالأمر المفاجئ لمتابعي الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أو العالم، لا سيما أن مستويات الضغوط التي تعرضت لها ماي كانت تنذر بإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. القرار الذي كانت قد طرحته تيريزا ماي منذ عدة أشهر، كان له العديد من الشواهد التي مهدت المشهد السياسي لإمكانية استقالة تيريزا ماي عن منصبها، بعدما وصل ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" إلى طريق مسدود لكل الأطراف المعنية به.
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
صحف-الإمارات

صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
ترامب-وبوتن

سياسة بوتين الخارجية.. «عكس عكاس» مع ترامب

توج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، أسبوعًا من التمثيل الدبلوماسي عالي المستوى، بمشاركته في فعاليات منتدى الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين، وهي المشاركة التي تلت استضافته للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون الخميس الماضي، في قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين، انعقدت بمدينة فلاديفوستوك الروسية. أورد تقرير نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية تحليلا للسياسة الخارجية لبوتين، التي قال التقرير إن الرئيس الروسي يستثمرها في أي مكان يعاني من الفراغ السياسي في العالم.
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تقرير يكشف صعود الصين.. وأزمة ديمقراطية في الغرب

يثير الصعود المتنامي للنفوذ الصيني في مناطق مختلفة حول العالم قلق الكثيرين في الديمقراطيات الغربية، ذلك أنه يأتي في لحظة تعاني فيها هذه الأخيرة من أزمات متفاقمة داخل معاقلها الأشهر، الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث يزداد الانقسام السياسي في كلا البلدين مخلفا وراءه صعودا متزايداً للأفكار السياسية المتطرفة. يحلل تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، أبعاد التغول الصيني وما قد يعنيه من انتشار للثقافة السلطوية، والتراجع الغربي الذي قد يكون ضحيته هو الأفكار الديمقراطية الليبرالية نفسها حيث يشير إلى تراجع ثقة الناخبين، في العملية السياسية.
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