رياضة

توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف توخيل: "على الجانب الآخر، الباب لدينا مفتوح لتحمل المزيد من المسؤولية أمام كل اللاعبين في باريس سان جيرمان، وليس من الضروري قول ذلك على الملأ، عليه القيام بذلك بنفسه كل يوم، من خلال الالتزام بالمواعيد والنوم وتناول الطعام واللعب بصورة احترافية". وواصل الألماني: "مبابي ولد خاص، يرغب في التسجيل
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
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تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
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توخيل سبب غضب مبابي من باريس سان جيرمان

لا تزال كلمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أول من أمس، عالقة بالأذهان، والتي فتح من خلالها الباب أمام خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق العاصمي، وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الكلمات كانت موجهة بشكل أساسي إلى مدرب الفريق توماس توخيل، وألمح مبابي البالغ من العمر 20 عامًا إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح النجم الأول في فريق آخر، قائلًا: "ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤولية، وربما يكون ذلك في سان جيرمان بسرور كبير أو مع أي مشروع آخر".
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مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
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