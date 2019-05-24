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نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان بسبب مشهد Gladiator

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
مصطفى خاطر في طلقة حظ
مصطفى خاطر في طلقة حظ
اعتاد الفنانان مصطفى خاطر ومحمد أنور في مسلسلهما "طلقة حظ" أن يستخدما أسلوب السخرية من الأعمال الفنية الأخرى كما اعتدنا عليهما هذا الشكل من الكوميديا خلال العروض التي يقدمانها في مسرح مصر، وقد فعلا ذلك في إحدى الحلقات حينما قالا: "العركة لو ابتدت هتزعل"، في إشارة منهما إلى الجملة التي قالها الفنان أمير كرارة في البرومو الخاص بفيلم "كازابلانكا" الذي من المقرر أن يتم طرحه في دور السينما خلال عيد الفطر. وتكرر الأمر في الحلقة السابعة عشرة، حينما كان يزور مصطفى خاطر صديقه محمد أنور في المستشفى، والذي كان يرى حلمًا غريبًا.
"أنور" شاهد نفسه يسير وسط حقول القمح، قبل أن يوقظه خاطر، فقال له: "أنا شُفت حلم زي فيلم Gladiator"، ليرد عليه خاطر: "Gladiator برده؟". النجمان أرادا الإسقاط على مشهد النهاية في فيلم Gladiator الشهير، حيث نرى بطل العمل "راسل كرو" الذي يجسد شخصية المصارع، وهو في "الحياة الأخرى"، حيث يسير وسط حقول القمح
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الحلقة 13 «طلقة حظ».. مصطفى خاطر يتعرض للخطف من جديد

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بذهاب الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة إلى «نرمين» الفنانة إيمي سالم ليخبرها بأنه يمتلك أدلة جديدة من شأنها أن تعيد فتح قضية مقتل «شريف» المتهم فى قتله «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر وأنه سوف يقدمها للنيابة، ويؤكد لها أن جميع الأدلة الآن أصبحت ضد «عبد الصبور» وأنه سوف يحصل على إعدام هذه المرة، فى الوقت الذى تذهب فيه «نرمين» إلى الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» وقدمت الأدلة للشرطة، وتحذرها بأن تبتعد عن عبد الصبور وعن القضية بالكامل.
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الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
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«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
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الحلقة 5 «طلقة حظ»: القبض على مصطفى خاطر بتهمة قتل

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، إثارة كبيرة حيث تبدد حلم مصطفى خاطر «عبد الصبور» فى السفر إلى الخارج هربا من مطاردة الشرطة له، بينما كانت أسرته تعوّل على السفر من أجل تحسن الحالة المعيشية للأسرة التى لا تعلم بتورط «عبد الصبور» فى قضية قتل حتى الآن، ويظنون أنه يريد السفر من أجل العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية. عقب وصول مصطفى خاطر «عبد الصبور» إلى المطار لحقت به الفنانة إيمي سالم "نرمين" التى أقنعته بالذهاب إلى منزلها حتى لا يتم القبض عليه من سلطات المطار.
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