نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان بسبب مشهد Gladiator

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

مصطفى خاطر في طلقة حظ

اعتاد الفنانان مصطفى خاطر ومحمد أنور في مسلسلهما "طلقة حظ" أن يستخدما أسلوب السخرية من الأعمال الفنية الأخرى كما اعتدنا عليهما هذا الشكل من الكوميديا خلال العروض التي يقدمانها في مسرح مصر، وقد فعلا ذلك في إحدى الحلقات حينما قالا: "العركة لو ابتدت هتزعل"، في إشارة منهما إلى الجملة التي قالها الفنان أمير كرارة في البرومو الخاص بفيلم "كازابلانكا" الذي من المقرر أن يتم طرحه في دور السينما خلال عيد الفطر. وتكرر الأمر في الحلقة السابعة عشرة، حينما كان يزور مصطفى خاطر صديقه محمد أنور في المستشفى، والذي كان يرى حلمًا غريبًا.

"أنور" شاهد نفسه يسير وسط حقول القمح، قبل أن يوقظه خاطر، فقال له: "أنا شُفت حلم زي فيلم Gladiator"، ليرد عليه خاطر: "Gladiator برده؟". النجمان أرادا الإسقاط على مشهد النهاية في فيلم Gladiator الشهير، حيث نرى بطل العمل "راسل كرو" الذي يجسد شخصية المصارع، وهو في "الحياة الأخرى"، حيث يسير وسط حقول القمح