عصير التوت منعش في رمضان.. جربيه في 10 دقائق

تحرير:آية أشرف ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

عصير التوت

التوت من الفاكهة اللذيذة والمعشة في فصل الصيف، يحبه الكثير منا كبار وصغار، فهو له العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى مذاقه اللذيذ، وبشكل خاص التوت الأسود الذي يحتوي على تركيزات عالية من المواد الكيميائية النباتية، لذلك هو يساعد في محاربة سرطان القولون والمريء والجلد، عصير التوت من العصائر المهمة على سفرتك في رمضان جربيه في البيت بدلًا من تناوله في المطاعم بأسعار خيالية، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل عصير التوت، كما يمكنك إضافة التوت إلى التفاح أو البرتقال..

المكونات كيلو توت طازج 4 أكواب سكر 3 ملاعق عصير ليمون طريقة التحضير:- - اغسلي التوت جيدًا، ثم ضعيه في كيس شاش نظيف. - اضغطي على الكيس لإخراج العصير منه، احرصي على ارتداء جوانتي لان العصير يصبغ يديكي. - في وعاء على النار ضعي العصير، واضيفي السكر واتركي المكونات حتى الغليان مع التقليب المستمر. - تخلصي