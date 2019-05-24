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عصير التوت منعش في رمضان.. جربيه في 10 دقائق

تحرير:آية أشرف ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
عصير التوت
عصير التوت
التوت من الفاكهة اللذيذة والمعشة في فصل الصيف، يحبه الكثير منا كبار وصغار، فهو له العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى مذاقه اللذيذ، وبشكل خاص التوت الأسود الذي يحتوي على تركيزات عالية من المواد الكيميائية النباتية، لذلك هو يساعد في محاربة سرطان القولون والمريء والجلد، عصير التوت من العصائر المهمة على سفرتك في رمضان جربيه في البيت بدلًا من تناوله في المطاعم بأسعار خيالية، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل عصير التوت، كما يمكنك إضافة التوت إلى التفاح أو البرتقال..
المكونات كيلو توت طازج 4 أكواب سكر 3 ملاعق عصير ليمون طريقة التحضير:- - اغسلي التوت جيدًا، ثم ضعيه في كيس شاش نظيف. - اضغطي على الكيس لإخراج العصير منه، احرصي على ارتداء جوانتي لان العصير يصبغ يديكي. - في وعاء على النار ضعي العصير، واضيفي السكر واتركي المكونات حتى الغليان مع التقليب المستمر. - تخلصي
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سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

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الرمان غني بالفيتامينات.. جربيه مع التمر في رمضان

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طريقة عمل الزلابية في البيت في 10 دقائق

حلويات رمضان من أكثر الأشياء التي تحرص كل ربة منزل على تقديمها لعائلتها والتنويع في أًصنافها لضيوفها، خلال هذا الشهر الكريم، فبعد تناول الإفطار وصلاة التراويح نكون بحاجة للسكريات لتعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة التي نفتقد فيها السوائل والسكريات، الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تجهيزها لعائلتك بسهولة بعد الإفطار بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الزلابية بسهولة في المنزل.
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سفرة ثامن يوم رمضان.. اكسري الروتين وجربي البيكاتا

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