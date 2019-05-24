قابيل 20.. سما تتعرض للتحرش وطارق يعثر على آدم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قابيل

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «قابيل»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بتعرض سما، التى تجسدها أمينة خليل، للتحرش من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه، بعدما اكتشف أنها تتعاطى المخدرات، كما شهدت الحلقة بعض الأحداث المثيرة، إذ عثرت الشرطة على المدفن الذي نشر صورته قابيل عبر «فيسبوك»، ووجدوا داخله جثة مدفونة بملابسها، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على هويتها، وعلى الجانب الآخر ما زال طارق الذي يجسده محمد ممدوح، يبحث عن براءته، بعد اتهامه بجرائم القتل التى حدثت داخل العمل.

يتتبع محمد ممدوح خطوات آدم الذي يجسده الفنان محمد فراج، وما زال يبحث عنه بعدما اكتشف أنه على قيد الحياة بعد مشاهدته عبر إحدى كاميرات المراقبة، وارتكب آدم خطأ متكررا، حيث قام الأول باستخدام الكارت الائتماني الخاص به بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، وهو ما سهل فرصة التعرف عليه من قبَل طارق. يشارك في بطولة