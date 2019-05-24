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قابيل 20.. سما تتعرض للتحرش وطارق يعثر على آدم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
قابيل
قابيل
بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «قابيل»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بتعرض سما، التى تجسدها أمينة خليل، للتحرش من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه، بعدما اكتشف أنها تتعاطى المخدرات، كما شهدت الحلقة بعض الأحداث المثيرة، إذ عثرت الشرطة على المدفن الذي نشر صورته قابيل عبر «فيسبوك»، ووجدوا داخله جثة مدفونة بملابسها، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على هويتها، وعلى الجانب الآخر ما زال طارق الذي يجسده محمد ممدوح، يبحث عن براءته، بعد اتهامه بجرائم القتل التى حدثت داخل العمل.
يتتبع محمد ممدوح خطوات آدم الذي يجسده الفنان محمد فراج، وما زال يبحث عنه بعدما اكتشف أنه على قيد الحياة بعد مشاهدته عبر إحدى كاميرات المراقبة، وارتكب آدم خطأ متكررا، حيث قام الأول باستخدام الكارت الائتماني الخاص به بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، وهو ما سهل فرصة التعرف عليه من قبَل طارق. يشارك في بطولة
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قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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مسلسل قابيل.. مفاجآت بالجملة في الحلقة 16

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "قابيل" في التكشف، بعد معرفة حقيقة "آدم" معالج الإدمان الذي يقوم بدور خالد المصري صاحب مدونة علم النفس التي يقتبس منها مقولات في منشوراته عبر صفحة "قابيل". قصة قابيل كلها من تأليف وإخراج آدم المدمن السابق الذي استغل عيادته في تنفيذ خطته، وساعدته "سما" (أمينة خليل) حيث كانت إحدى زبائنه واستغلها لتنفيذ خطته، ويستعدان معا للسفر خارج مصر للهرب من جرائمهما بعدما قتل شيماء وحمزة الكومي، وسُرب خبر اتهام "طارق" (محمد ممدوح) في الجرائم التي ارتكبها قابيل، تم وقفه عن العمل بعدما اعتدى عليه عبدالرحمن لتكراره فعلته.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 15.. آدم وسما على قيد الحياة

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «قابيل» بذهاب عبد الرحمن الذي يجسده على الطيب إلى طارق الذى يجسده الفنان محمد ممدوح، ليخبره أن هناك خيوطا جديدة فى قضية «قابيل»، وأن خالد المصري الاسم الذي أظهرته التحقيقات مؤخرا له علاقة بآدم الذي يجسده محمد فراج، وأعلن أنه قتل مع بداية حلقات المسلسل، وبدأ طارق على الفور بالبحث عن معلومات أكثر خاصة بخالد المصري الذى يعتقدوا أنه «قابيل»، فتوصل إلى فتاة كانت على علاقة به، وبدأ بالحث عنها، حتى وجدها وأخبرته بعلاقتها به.
مسلسل-قابيل

قابيل 14.. طارق يهرب من الشرطة ويحاول إثبات براءته

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «قابيل» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بهروب طارق الذي يجسده الفنان محمد ممدوح من الشرطة بعد اتهامه بقتل حمزة الكومي الذي يجسده أحمد كمال، وذلك بعد العثور على دماء خاصة بطارق على جثته، وهو الأمر الذي أخبره به الضابط عبد الرحمن الذي يجسده علي الطيب، وبعد هروبه ذهبت الشرطة إلى والدته ليطلبوا منها أن تساعدهم فى القبض عليه ولكنها رفضت، وصادف أثناء وجود الشرطة اتصال من طارق بوالدته، فرد عليه الضابط المسؤول عن القضية، وطلب منه أن يسلم نفسه، لكنه رفض، وأخبره لن يتحمل مسؤولية كل من قتلهم «قابيل».
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