رياضة

فرانكفورت يستسلم لرحيل يوفيتش إلى الريال

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
اعترف فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق إينتراخت فرانكفورت، بأن النادي بدأ يتقبل حقيقة أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بات قريبا للغاية من مغادرة الفريق هذا الصيف. ويرتبط اسم يوفيتش بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي تهتم فيه الكثير من الأندية الأخرى بضم نجمي الفريق الآخرين سيباستيان هالير وأنتي ريبيتش، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه الثلاثي، خاصة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بمساعدتهم فرانكفورت في الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام تشيلسي.
وقال بوبيتش، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نحتاج إلى بيع أي لاعب لأسباب مالية، ولكن أي شيء من الوارد حدوثه، ومن الوارد أن نخسر المهاجمين الثلاثة". وأضاف: "كل ما يمكنني ضمانه أن هذا الثلاثي سيستمتع كثيرًا بمواصلة اللعب في إينتراخت فرانكفورت، ولكن هناك قوة خارجية من الوارد دخولها في اللعبة
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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ريال مدريد

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يوجد كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني، عند إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، الأمر الذي يعني تأكد مواجهتهما خصما صعبا من التصنيف الأول. ويتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، 26 فريقا بصورة مباشرة، إلى جانب فريقين يتأهلان من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي ودوري الأبطال هذا الموسم، وبالنسبة لهذا الموسم فقد ضمنَ طرفا نهائي دوري الأبطال، ليفربول وتوتنهام، التأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل، ومن ثم سيذهب هذا المقعد إلى بطل الدوري النمساوي.
لوكا-يوفيتش‎

سكاي سبورتس: ريال مدريد أنهى التعاقد مع يوفيتش

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى إنهاء ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لاعب إينتراخت فرانكفورت، مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني، ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، عقدا يمتد لخمس سنوات مع العملاق الإسباني، على أن يحصل على أجر سنوى يصل إلى 8.7 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يدفع فرانكفورت إلى بنفيكا، نادي اللاعب الكرواتي السابق، نحو 10.5 مليون جنيه إسترليني، ليواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به.
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هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
لوكا-يوفيتش‎

ريال مدريد يقترب من ضم جوهرة فرانكفورت

يقدم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مستويات مميزة هذا الموسم رفقة إينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 26 هدفًا في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساعدًا فريقه في الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي والمنافسة بقوة على إنهاء الدوري الألماني في المراكز الأربعة الأولى، الأمر الذي جذب إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد التي أعربت عن اهتمامها بضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، ومع ذلك أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى رغبة ريال مدريد في الدخول على خط المفاوضات.
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