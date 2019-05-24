فرانكفورت يستسلم لرحيل يوفيتش إلى الريال

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

لوكا يوفيتش

اعترف فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق إينتراخت فرانكفورت، بأن النادي بدأ يتقبل حقيقة أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بات قريبا للغاية من مغادرة الفريق هذا الصيف. ويرتبط اسم يوفيتش بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي تهتم فيه الكثير من الأندية الأخرى بضم نجمي الفريق الآخرين سيباستيان هالير وأنتي ريبيتش، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه الثلاثي، خاصة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بمساعدتهم فرانكفورت في الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام تشيلسي.

وقال بوبيتش، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نحتاج إلى بيع أي لاعب لأسباب مالية، ولكن أي شيء من الوارد حدوثه، ومن الوارد أن نخسر المهاجمين الثلاثة". وأضاف: "كل ما يمكنني ضمانه أن هذا الثلاثي سيستمتع كثيرًا بمواصلة اللعب في إينتراخت فرانكفورت، ولكن هناك قوة خارجية من الوارد دخولها في اللعبة

وقال بوبيتش، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نحتاج إلى بيع أي لاعب لأسباب مالية، ولكن أي شيء من الوارد حدوثه، ومن الوارد أن نخسر المهاجمين الثلاثة".



وأضاف: "كل ما يمكنني ضمانه أن هذا الثلاثي سيستمتع كثيرًا بمواصلة اللعب في إينتراخت فرانكفورت، ولكن هناك قوة خارجية من الوارد دخولها في اللعبة في أي لحظة، ولا نملك أي شيء لفعله إن قرروا الرحيل".



ويتواصل ريال مدريد مع فرانكفورت منذ أسابيع لضم يوفيتش، حيث يأمل الفريق الملكي في ضم المهاجم الصربي بثمن أقل من الذي يطلبه الفريق الألماني، والذي يصل إلى 70 مليون يورو.



يذكر أن لوكا يوفيتش خاض 48 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.