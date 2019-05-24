رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

نتفليكس

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.

وتمثّل وجود «كان» في عمل كبار نجوم هوليوود المشاركين في كان في نتفليكس أيضًا، بما في ذلك رئيس لجنة تحكيم كان ذاته، أليخاندرو جونزاليس، فضلا عن مندوبين عن نتفليكس مسؤوليتهم شراء حقوق ملكية عرض بعض الأفلام التي تشارك في كان، رغم أنهم حتى الآن لم يعلنوا عن شراء أي فيلم. وحاول "جونزاليس" أن