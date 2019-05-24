رياضة

مهاجم ليفربول: هناك عقبة لتحقيق الكأس الأول مع كلوب

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
ليفربول
ليفربول
يرى دانييل ستوريدج، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل عضو في الفريق يجب أن يكون جاهزًا لإمكانية وجود لحظة خاصة في مدريد، وذلك حين يخوض فريق الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي يوم السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبير في ملعب متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، واعتمد يورجين كلوب على عمق فريقه في مباراة الإياب من نصف النهائي الحاسم ضد نادي برشلونة الشهر الماضي، حيث ظهر ديفوك أوريجي كأحد أبطال تلك الليلة على سبيل المثال، ويدرك ستوريدج أهمية أن يكون كل لاعب مستعدا عقليا "لإحداث تغيير"، إذا طُلب منه ذلك.
وقال ستوريدج: "لكي تكون ناجحًا، يتعين عليك استخدام الفريق، فلكل فرد دور يلعبه. إذا نظرت على مر السنين إلى النهائيات، فستجد أن هناك لاعبين ليسوا في الملعب، يشاركون ويحدثون فارقا كذلك، ومن المهم أن يتم تجهيز الجميع لكل ما هو ضروري للفريق، ليكون فائزًا في الأسبوع المقبل". وأضاف: "أشعر بأننا بحاجة إلى
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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جريزمان

برشلونة يجدد الاهتمام بجريزمان بعد نكبة دوري الأبطال

عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، يبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه بقوة، الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، وودع البرسا دوري الأبطال بصورة مفاجئة، فبعد أن حقق انتصارا كبيرا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبه كامب نو، سقط يوم الثلاثاء الماضي برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، لتتواصل خيبة أمل الفريق الكتالوني في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، إذ لم يتوج بلقب البطولة منذ عام 2015، وودع بعدها البطولة 3 مرات على التوالي من ربع النهائي، قبل أن يأتي السقوط أمام ليفربول مؤخرا.
جماهير-ليفربول

مشجع ليفربول يكتب اسم «أوريجي» على جسده

قام أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي بكتابة اسم المهاجم البلجيكي للفريق ديفوك أوريجي على جسده كوشم، بعد أن سجل هدفين يوم أمس في مباراة الريدز أمام برشلونة في مباراة إياب دور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الإياب قد انتهت بفوز فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي على استاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني، علمًا بأن ليفربول تأهل للمباراة النصف نهائية على حساب فريق بورتو البرتغالي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين.
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أرقام من ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة

حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف لليفربول البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقائق 7 و79، والهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقائق 54 و56، وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل، أمام الفائز من توتنهام هوتسبير مواطنه الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
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كيف علق نجم ليفربول على هدف «تغفيلة القرن»؟

تحدث ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، عن الهدف الحاسم الذي صنعه، في فوز فريقه الساحق على برشلونة، على ملعب "أنفيلد" في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما تناوب كل من ديفوك أوريجي وجورجينيو فينالدوم على تسجيل رباعية تاريخية، في واحدة من أفضل ليالي "أنفيلد" الأوروبية على الإطلاق، وكان ليفربول متقدمًا 3-0، عندما استغل ألكسندر-أرنولد انشغال دفاع برشلونة لينفذ ركلة ركنية سريعة نحو الخالي من الرقابة أوريجي الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.
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