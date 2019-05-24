إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

صورة أرشيفية

أصيب زوجين و4 أطفال من عائلة واحدة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق "مصر - أسيوط الزراعي" أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية بني عدي، ليوجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

على الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين وهم: "سعد على عبد السلام، 45 عامًا، ليبي، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وزوجته رابحة سيف النصر 35 عامًا، ليبية، مصابة بالالام بالظهر، و4 من أطفالهم يحملون الجنسية الليبية وهم "صافية" سنتين مصابة بجرح بالأذن، "دعاء" 9 سنوات مصابا بجروح بالرقية، واشتباه