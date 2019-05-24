جريمة

إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب زوجين و4 أطفال من عائلة واحدة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق "مصر - أسيوط الزراعي" أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية بني عدي، ليوجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
على الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين وهم: "سعد على عبد السلام، 45 عامًا، ليبي، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وزوجته رابحة سيف النصر 35 عامًا، ليبية، مصابة بالالام بالظهر، و4 من أطفالهم يحملون الجنسية الليبية وهم "صافية" سنتين مصابة بجرح بالأذن، "دعاء" 9 سنوات مصابا بجروح بالرقية، واشتباه
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق العلمين وادي النطرون الصحراوي عند الكيلو 139، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق العلمين عند الكيلو 135 بنطاق المركز.
انقلاب-سيارة

مأساة قبل الفطار.. مصرع وإصابة أسرة كاملة بالشرقية

في حادثة تُصنف ضمن طابور طويل من مآسي حوادث الطرقات، والتي تسعى الدولة لتقليل ضحاياها، لقيَّ موظف بقطاع الضرائب على المبيعات، وزوجته وابنتهما الكبرى، مصرعهم جميعًا، فيما أصيب نجلاه الاثنان بكدمات وسحجات بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة الأب حال قدومهم لتناول وجبة الإفطار برفقة أقاربهم بقرية «الدُميين» التابعة لدائرة مركز فاقوس، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

ارتجاج وكسور.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق أبو صالح اتجاه الكريمات بدائرة محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، رقم الميكروباص "8935 - ن أ د" على الطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق أبو صالح تجاه الكريمات، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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