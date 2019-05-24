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ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.
ووجد عيسى أن الحل الوحيد هو أن يتخلص من عبد القادر، حتى لا يفضح سرهما، واتفق مع فرح على أن تضع له السم فى وجبة طعام يحبها، وقامت بإدخال الوجبة له فى السجن، واختتمت الحلقة على ذلك. "ولد الغلابة" بطولة كل من "أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، صفاء الطوخي" وغيرهم، ومن تأليف
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انجى-المقدم-مسلسل-ولد-الغلابة

إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
مسلسل-ولد-الغلابة

ولد الغلابة 11.. صفية تنتقم من عيسى بعد قتل ضاحي

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمحاولة عيسى الذي يجسده أحمد السقا، وقمر التى تجسدها مى عمر، إخفاء ملامح قتلهما ضاحي (محمد ممدوح)، وعزت «هادي الجيار)، وقاما بمسح أى آثار لهما من على السلاح، وقرر مساعد عزت أن يحمل هو القضية، ويبعد عنهما أى شبهة، وبعدها ذهب عيسى إلى مقر ضاحي، ليأخذ الفيديوهات التى صورها له الأخير وهو يتاجر فى المخدرات، وهو الأمر نفسه التى فعلته قمر، فقد بحثت عن الفلاشات الخاصة بعيسى التى كانت عند زوجها عزت.
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ولد الغلابة حلقة 10.. عيسى يحرق ضاحي وفرح تقتل زوجها

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "ولد الغلابة"، مواجهة هي الأقوى منذ بدء العمل، بين الرباعي "عيسى" النجم أحمد السقا، و"ضاحي" الفنان محمد ممدوح، و"فرح" الفنانة مي عمر، وزوجها "عزت" الفنان هادي الجيار، بالمجزر الآلي القديم، حيث صارح "عزت" زوجته باكتشافه لخيانتها واتفاقها مع عيسى لقتله؛ ما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين أدت لقتل "عزت" على يد "فرح"، ثم قيام "عيسى" بقتل "ضاحي" بعد شجار حامٍ بينهما، حيث ألقى عليه "عيسى" البنزين، ثم قال: "وادي وعد ولد الغلابة"، وألقى عليه الكبريت لتتصاعد النيران في جسده.
محمد سامي و مى عمرو ريم سامي

ريم سامي: خضعت للتدريب على الصعيدي لأجل«ولد الغلابة»

بعد الظهور الأول للفنانة الشابة ريم سامى في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع المخرجه منال الصيفي، تعرب ريم عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا والذي يشارك في الماراثون الرمضانى الحالى. كما كشفت ريم أنها تجسد دور فتاة من الصعيد وشقيقة أحمد السقا، مما جعلها تخضع للتدريب على أداء اللهجة الصعيدية لإتقان الدور كما يجب أن يكون. وأشارت أنها سعيدة بالمشاركة فى عمل مثل "ولد الغلابة" لما حققه من نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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