ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

ولد الغلابة

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.

ووجد عيسى أن الحل الوحيد هو أن يتخلص من عبد القادر، حتى لا يفضح سرهما، واتفق مع فرح على أن تضع له السم فى وجبة طعام يحبها، وقامت بإدخال الوجبة له فى السجن، واختتمت الحلقة على ذلك. "ولد الغلابة" بطولة كل من "أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، صفاء الطوخي" وغيرهم، ومن تأليف