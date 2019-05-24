الساعات الصعبة مستمرة.. اعرف موعد انكسار موجة الحر

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

موجة من الحر الشديد، تجتاح البلاد خلال هذه الأيام، مسجلة درجات حرارة غير مسبوقة، بلغت ذروتها أمس الخميس، إذ وصلت إلى نحو 46 درجة مئوية، وشهدت البلاد حالة طوارئ لمواجهة الطقس غير المعتاد، حيث خلت الشوارع من المارة تقريبا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحانات، وبالمثل بعض الجامعات، كما منحت بعض الجهات والشركات العاملين بها إجازات أو قررت تقصير أوقات العمل، في حين شهدت المستشفيات استعدادت قصوى لتلقي أي حالات مصابة بضربة شمس أو متأثرة من الحرارة.

ومر اليوم العصيب وجاء يوم آخر تشير التوقعات إلى أنه لن يختلف عن سابقه رغم التراجع الطفيف في الحرارة، التي سجلت اليوم 42 درجة، وسط أسئلة كثيرة من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة.وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، موضحا أن اليوم الجمعة هو بداية