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الساعات الصعبة مستمرة.. اعرف موعد انكسار موجة الحر

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
موجة من الحر الشديد، تجتاح البلاد خلال هذه الأيام، مسجلة درجات حرارة غير مسبوقة، بلغت ذروتها أمس الخميس، إذ وصلت إلى نحو 46 درجة مئوية، وشهدت البلاد حالة طوارئ لمواجهة الطقس غير المعتاد، حيث خلت الشوارع من المارة تقريبا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحانات، وبالمثل بعض الجامعات، كما منحت بعض الجهات والشركات العاملين بها إجازات أو قررت تقصير أوقات العمل، في حين شهدت المستشفيات استعدادت قصوى لتلقي أي حالات مصابة بضربة شمس أو متأثرة من الحرارة.
ومر اليوم العصيب وجاء يوم آخر تشير التوقعات إلى أنه لن يختلف عن سابقه رغم التراجع الطفيف في الحرارة، التي سجلت اليوم 42 درجة، وسط أسئلة كثيرة من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة.وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، موضحا أن اليوم الجمعة هو بداية
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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
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من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
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قرار عاجل من المترو بعد وصول درجة الحرارة إلى 40

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الاول والثانى إلى 60 كيلو، بدلًا من 80 كيلو، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، وقال احمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث وصلت درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.
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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة في أوقات الصيام

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الاثنين،متوقعة أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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