ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

خوان ماتا

قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".

وواصل ماتا: "كانوا يلمسون الكأس بأيديهم وهرب منهم. لا أعلم لماذا كنت أركز على حزن لاعبي بايرن ميونيخ! الحياة مثل كرة القدم، يمكنها أن تتغير في ثوان. في هذه الليلة تغيرت للأفضل بالنسبة لمانشستر يونايتد، فالفوز بالثلاثية وقتها كان شيئا لم يتذوقه أحد من قبل". وأردف نجم مانشستر يونايتد: "كان موسما ماركة

وواصل ماتا: "كانوا يلمسون الكأس بأيديهم وهرب منهم. لا أعلم لماذا كنت أركز على حزن لاعبي بايرن ميونيخ! الحياة مثل كرة القدم، يمكنها أن تتغير في ثوان. في هذه الليلة تغيرت للأفضل بالنسبة لمانشستر يونايتد، فالفوز بالثلاثية وقتها كان شيئا لم يتذوقه أحد من قبل".



وأردف نجم مانشستر يونايتد: "كان موسما ماركة مسجلة ليونايتد، أظهر ما يجسده هذا النادي من (عدم الاستسلام، الرغبة، المباريات الأسطورية، الأهداف الأسطورية)، وحدث كل ذلك في موسم واحد فقط، في غضون أسابيع قليلة حققنا الثلاثية، وأتخيل أجواء الاحتفال داخل المدينة، ومدى سعادة الجميع. هو أمر تاريخي لم يفعل أحد مثله من قبلهم".

