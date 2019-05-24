رياضة

ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
خوان ماتا
خوان ماتا
قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".
وواصل ماتا: "كانوا يلمسون الكأس بأيديهم وهرب منهم. لا أعلم لماذا كنت أركز على حزن لاعبي بايرن ميونيخ! الحياة مثل كرة القدم، يمكنها أن تتغير في ثوان. في هذه الليلة تغيرت للأفضل بالنسبة لمانشستر يونايتد، فالفوز بالثلاثية وقتها كان شيئا لم يتذوقه أحد من قبل". وأردف نجم مانشستر يونايتد: "كان موسما ماركة
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
اقرأ المزيد من الأخبار
أولي جونار-سولسكاير (6)

حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة

لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.
السير-أليكس-فيرجسون (1)

أسطورة اليونايتد: مباراة نجوم الثلاثية حدث استثنائي

يستعد أسطورة هجوم مانشستر يونايتد، دوايت يورك، لارتداء قميص الشياطين الحمر مرة أخرى في مباراة فريق نجوم الثلاثية الخيرية التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي على ملعب أولد ترافورد، أمام بايرن ميونيخ، لصالح منظمة مانشستر يونايتد، وسيشارك يورك في المباراة احتفالا بمرور 20 سنة على الموسم التاريخي الذي فاز فيه يونايتد بثلاثة ألقاب. وتحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ينضم ليورك في المباراة المهاجم أندي كول، الذي شكل مع يورك ثنائيا هجوميا رائعا آنذاك، بالإضافة إلى تيدي شيرينجهام والمدير الفني الحالي للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير.
أولي جونار-سولسكاير (7)

ما الذي يبحث عنه سولسكاير في سوق الانتقالات؟

مع فتح فترة الانتقالات الصيفية، يوم الخميس الماضي، داخل إنجلترا، سيظل فريق مانشستر يونايتد بلا شك مرتبطًا بمجموعة كاملة من الأسماء من جميع أنحاء العالم، ليبقى السؤال المهم للعديد من مؤيدي الشياطين الحمر هو أي اللاعبين يسعى إليهم المدرب أولي جونار سولسكاير؟ وفي ذلك السياق سُئل النرويجي عما إذا كان بإمكانه توضيح ما يبحث عنه، بعد أن أخبر الصحافة مؤخرًا بأنه ربما لا يبحث بالضرورة عن نجوم جاهزة، وأجاب: "لقد تطرقنا إلى ذلك من قبل، لقد حاولنا تثقيف لاعبينا وأطفالنا ليكونوا أشخاصًا مناسبين. في سنواتي، كان أفضل اللاعبين دائما أفضل الأشخاص".
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير:نريد لاعبين يجعلوننا نترك مقاعدنا من الحماس

طالب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جماهير الشياطين الحمر بالاستمرار في دعم الفريق لعودة قلعة الأولد ترافورد للمكان الذي تنتمي إليه، حيث قال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعدكم به هو أنني سأبذل قصارى جهدي وسأقدم أفضل ما لديّ. استمروا في دعم الفريق كما فعلتم دائمًا وثقوا بأننا عندما نعود سنفعل كل ما بوسعنا كي يعود الفريق للمكان الذي ينتمي إليه. ستكون بداية جديدة في الموسم المقبل، لا أطيق انتظارها".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org