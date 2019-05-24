خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

ماوريسيو بوكيتينو

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال بوكيتينو: "لن أتخذ أي قرار يتعلق بمستقبلي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن المهم للغاية معرفة خطط النادي المستقبلية، فإذا أردنا العودة إلى المباراة النهائية من جديد، الموسم المقبل، ومنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري، فسنكون بحاجة إلى التدعيمات". وأضاف الأرجنتيني: "هدف السيتي هذا الموسم

وقال بوكيتينو: "لن أتخذ أي قرار يتعلق بمستقبلي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن المهم للغاية معرفة خطط النادي المستقبلية، فإذا أردنا العودة إلى المباراة النهائية من جديد، الموسم المقبل، ومنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري، فسنكون بحاجة إلى التدعيمات".



وأضاف الأرجنتيني: "هدف السيتي هذا الموسم كان الفوز بلقب دوري الأبطال، وكان هدفنا إنهاء بناء ملعبنا، وعن تدريب ريال مدريد، فأنا لا أملك أهدافا في الوقت الحالي، وكرة القدم تأخذك إلى المكان الذي تستحقه، وقبل المباراة النهائية سنتدرب في فالديبياس وسننام في أقرب فندق".



وتابع: "طالبت بيريز بالسماح لنا بالنوم في المركز الرياضي الخاص بريال مدريد، لكنه أخبرني بأنه يمكن لي وحدي أن أنام هناك إذا أصبحت مدرب ريال مدريد".