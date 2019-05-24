رياضة

خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال بوكيتينو: "لن أتخذ أي قرار يتعلق بمستقبلي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن المهم للغاية معرفة خطط النادي المستقبلية، فإذا أردنا العودة إلى المباراة النهائية من جديد، الموسم المقبل، ومنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري، فسنكون بحاجة إلى التدعيمات". وأضاف الأرجنتيني: "هدف السيتي هذا الموسم
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
اقرأ المزيد من الأخبار
إيكر-كاسياس-مع-بورتو (3)

كاسياس يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري

يخطط الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعتزال كرة القدم بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا رفقة فريقه بورتو البرتغالي، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بطل العالم البالغ من العمر 37 عامًا، يفكر في إنهاء مسيرته مع الكرة في نهاية الموسم الجاري، ولا يرغب في الدخول في مرحلة شك بشأن مستقبله، ودخل كاسياس الذي حرس مرمى ريال مدريد في 725 مباراة، المستشفى الشهر الماضي، قبل أن يخرج منه بعد 5 أيام، وعقب خروجه، أخبر وسائل الإعلام بعدم معرفته بما يحمله المستقبل له.
اصابة هاري كين‎ (2)

مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
ليفربول - برشلونة (5)

نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
ليفربول - برشلونة (5)

رسميًا.. يويفا يعلن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (UEFA) أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيقود النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد في أول يونيو، ويعتبر سكومينا صاحب الـ(42 عامًا)، حكما دوليا منذ 2002، وأدار 4 مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد في 2017 وكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وأتليتيكو مدريد عام 2012.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org