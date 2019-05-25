الشوربة أساسي على سفرتك في رمضان.. اعرف فوائدها

تمدك الشوربة بالسوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، كما أنها تساعدك على عملية هضم صحية وذلك نظرًا لأنها تحتوي على كثير من الألياف التي تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد الشوربة

منذ عقود دائمًا كانت توصي الجدة بتناول شوربة الدجاج لعلاج الإنفلونزا، من المؤكد أنك تذكرت الآن والدتك أيضًا عندما كنت تذهب إليها بعد رجوعك من المدرسة مشتكيًا من الشعور بالبرد، أول ما تفعله تقوم بتحضير شوربة لك مع وضع بعض قطرات من الليمون لتكون صحية أكثر. تحتوي الشوربة على كثير من العناصر الغذائية الهامة، حيث إنها تسهل من عملية الهضم، لذا تعد الشوربة من الأطباق الأساسية في شهر رمضان ويجب عليك أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل الحصول على قيمة غذائية عالية.

تتميز الشوربة بشهرة كبيرة في كثير من البلاد العربية، ستجد في المغرب شوربة الحريرة هي أول ما يتم تناوله بعد سماع أذان المغرب، تتميز هذه الشوربة بأنها غنية بكثير من الخضراوات المفيدة للجسم، وفي البلاد الأخرى تجد شوربة الدجاج تحتل مكانة كبيرة، وتوجد أيضًا شوربة تسمى "شوربة اليقطين" تشتهر بفاعليتها في علاج