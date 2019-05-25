الشوربة أساسي على سفرتك في رمضان.. اعرف فوائدها

تمدك الشوربة بالسوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، كما أنها تساعدك على عملية هضم صحية وذلك نظرًا لأنها تحتوي على كثير من الألياف التي تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي
منذ عقود دائمًا كانت توصي الجدة بتناول شوربة الدجاج لعلاج الإنفلونزا، من المؤكد أنك تذكرت الآن والدتك أيضًا عندما كنت تذهب إليها بعد رجوعك من المدرسة مشتكيًا من الشعور بالبرد، أول ما تفعله تقوم بتحضير شوربة لك مع وضع بعض قطرات من الليمون لتكون صحية أكثر. تحتوي الشوربة على كثير من العناصر الغذائية الهامة، حيث إنها تسهل من عملية الهضم، لذا تعد الشوربة من الأطباق الأساسية في شهر رمضان ويجب عليك أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل الحصول على قيمة غذائية عالية.
تتميز الشوربة بشهرة كبيرة في كثير من البلاد العربية، ستجد في المغرب شوربة الحريرة هي أول ما يتم تناوله بعد سماع أذان المغرب، تتميز هذه الشوربة بأنها غنية بكثير من الخضراوات المفيدة للجسم، وفي البلاد الأخرى تجد شوربة الدجاج تحتل مكانة كبيرة، وتوجد أيضًا شوربة تسمى "شوربة اليقطين" تشتهر بفاعليتها في علاج
تتميز الشوربة بشهرة كبيرة في كثير من البلاد العربية، ستجد في المغرب شوربة الحريرة هي أول ما يتم تناوله بعد سماع أذان المغرب، تتميز هذه الشوربة بأنها غنية بكثير من الخضراوات المفيدة للجسم، وفي البلاد الأخرى تجد شوربة الدجاج تحتل مكانة كبيرة، وتوجد أيضًا شوربة تسمى "شوربة اليقطين" تشتهر بفاعليتها في علاج الإسهال، وإليك بعضا من الفوائد الرائعة التي تقدمها الشوربة خاصة في شهر رمضان نقلًا عن "sepalika":
1- غنية بالمعادن والفيتامينات
تعتبر الشوربة غنية بكثير من العناصر الغذائية التي نحتاجها في شهر رمضان، فدائمًا يتم تحضيرها من الخضراوات الطازجة التي تحتوي على معدلات عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، سواء إذا كنت تقوم بتحضير شوربة من العدس أو اللحوم أو الفاصوليا أو الخضراوات، فأنت تحصل على مجموعة رائعة من المواد الغذائية في هذا المزيج الرائع، إضافة إلى أنه يتم امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل بيتا كاروتين من الجزر والليكوبين من الطماطم من قبل الجسم عندما يتم طهي هذه الخضراوات.
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2- تسهل من عملية الهضم
تمدك الشوربة بالسوائل التي يفقدها الجسم في أثناء فترة الصيام، كما أنها تساعدك على عملية هضم صحية وذلك نظرًا لأنها تحتوي على كثير من الألياف الغذائية الهامة التي تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي طوال هذا الشهر، إضافة إلى أنها تدفئ معدتك بعد ساعات طويلة من الصيام فعليك بتناولها بعد التمر مباشرة لتهيئ معدتك لأنواع الطعام الأخرى، كما أن لها فاعلية كبيرة في الوقاية من الانتفاخ أو عدم الشعور بالراحة بعد يوم طويل من الصيام.
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3- فقدان الوزن
كشفت كثير من الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الشوربة بانتظام نجحوا في خسارة كثير من وزنهم، فنظرا لأن الخضراوات تحتوي على كميات كبيرة من المياه والألياف الغذائية، فتجعلك تشعر بالشبع والامتلاء بطريقة صحية، إضافة إلى أنها تساعد في ترطيب جسمك خاصة أن شهر رمضان جاء متزامنًا مع درجات الحرارة المرتفعة، لذا تناول طبقا من الشوربة على وجبة الإفطار، ومن المؤكد أنك لن تتناول كثيرا من السعرات الحرارية في السحور.
4- تمنحك الشفاء بطريقة طبيعية
لهذا السبب يخبرك الطبيب دائمًا بأهمية تناول طبق من الشوربة إذا كنت تعاني من الإنفلونزا، فكشف كثير من الدراسات أن شوربة الدجاج الساخنة تحتل مكانة كبيرة أكثر من السوائل الساخنة أو الباردة الأخرى في قدرتها على إدارة العدوى، كما أن لديها قدرة على تعزيز الجهاز المناعي من خلال توفير الفيتامينات والمعادن وتعيد أيضا ترطيب جسمك، كما أنها تعد جيدة بشكل كبير إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو ضعف الشهية، فهي متعددة الجوانب والاستخدامات.
توجد أنواع مختلفة للشوربة، على سبيل المثال شوربة العدس وشوربة الماشروم وشوربة البصل، كل ما عليك فعله هو اختيار النوع الذي يناسبك وإدراجه في نظامك الغذائي الخاص بك.
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