جريمة

«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
انتحار -أرشيفية-
انتحار -أرشيفية-
كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.
ووفقا لمركز السموم بالقاهرة، تبين أن محافظة القاهرة شهدت في العام الماضي 14 ألف حالة انتحار، وأن معظم الحالات لشباب وفتيات في المرحلة العمرية ما بين 15 و25 عاما. كما قُدر عدد المنتحرين الذين وصلوا إلى مركز سموم جامعة عين شمس في العام الماضي، بعشرة آلاف و816 منتحرا يمثلون نسبة 40% من الحالات المرضية
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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سقوط-أسانسير

النيابة تصرح بدفن الطفل ضحية أسانسير المعصرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار ومصعده الكهربائي، مما تسبب فى مصرع الطفل «أحمد»، 10 سنوات، وإصابة والده بجروح بالغة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، للتأكد من صحة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
جثة (4)

يئست وهنتحر.. رسالة من شاب عشريني تفسر مقتله بالرحاب

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثمان شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، بعدما تم العثور على جثته مشنوقة داخل حمام الشقة بمدينة الرحاب وفى حالة تعفن، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وكذلك أمرت النيابة بتشريح الجثة للتحقق من أسباب الوفاة وبيان كيفية وتوقيت حدوثها، بينما رجحت التحقيقات الأولية انتحار الشاب بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ويَأسه من الحياة، وذلك بناءً على رسالة تركها إلى أهله أكد فيها عزمه على الانتحار.
الانتحار-شنقا

أرملة تنتحر وتترك طفليها لفشلها في الزواج بالدقهلية

"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على أرملة شابة وأم لطفلين، أقدمت على شنق نفسها بايشارب في غرفة نومها بمدينة المنصورة، بعد دخولها في حالة نفسية سيئة بسبب فشل علاقة عاطفية لها، إذ أخلف حبيبها قراره بالزواج منها وأنهى الخطوبة ورفض العودة لها، كما رفضت والدة زوجها الراحل إعطاءها طفليها بعد أن انتزعت منها حضانتهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط مباحث المنصورة، بالعثور على جثة أرملة تدعى"سمر.م.م." 32 عامًا، منتحرة في غرفتها بشارع سوق الجملة.
جثث

المصروف وخلافات.. قتيلان ومنتحر حصيلة أول يوم رمضان

قتيلان ومتوفى ومصاب كانت حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، في 3 محافظات، الأولى وقعت حينما أقدم زوج بالقليوبية على قتل زوجته بعدة طعنات، بسبب مطالبتها له بتوفير مصروفات المنزل وشهر رمضان، وإصابة شقيقها حال التدخل للدفاع عن أخته المجني عليها بإصابات بالغة، وشهدت الحادثة تطورًا بتعدي أهلية القتيلة على أطقم الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وفي البحيرة أقدم مزارع على التخلص من جاره الطالب في المرحلة الثانوية، بسبب خلافات مالية. ألقي القبض على المتهمين في الجريمتين، وفي الإسكندرية أقدم شاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.
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