«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

انتحار -أرشيفية-

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.

ووفقا لمركز السموم بالقاهرة، تبين أن محافظة القاهرة شهدت في العام الماضي 14 ألف حالة انتحار، وأن معظم الحالات لشباب وفتيات في المرحلة العمرية ما بين 15 و25 عاما. كما قُدر عدد المنتحرين الذين وصلوا إلى مركز سموم جامعة عين شمس في العام الماضي، بعشرة آلاف و816 منتحرا يمثلون نسبة 40% من الحالات المرضية