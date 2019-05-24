رياضة

استبعاد نجم الزمالك من قائمة تونس استعدادا لكان 2019

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
تونس
تونس
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وكشف الاتحاد التونسي عن قائمة 17 لاعبا، شهدت وجود فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وعلي معلول الظهير الأيسر للنادي لأهلي، بينما تم استبعاد حمدي النقاز، الظهير الأيمن للقلعة البيضاء، ومن المقرر أن يعلن آلان جيراس المدير الفني لنسور قرطاج، في الـ30 من شهر مايو الحالي، قائمة المنتخب بالكامل وتفاصيل المباريات الودية.
وجاءت قائمة الـ17 لاعبًا كالآتي: فاروق بن مصطفى (حارس الشباب السعودي) – معز حسن (حارس نيس الفرنسي) – محمد دراجر (ظهير أيمن بادربورن الألماني) – رامي البدوي (مدافع الفيحاء السعودي) – ياسين مرياح (مدافع أوليمبياكوس اليوناني) – ديلان برون (مدافع جينت البلجيكي) – أسامة
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
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دعوة خاصة من نجل رئيس الزمالك لأزارو وعلي معلول

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعوة إلى ثنائي النادي الأهلي، وليد أزارو المهاجم المغربي وزميله في الفريق علي معلول نجم المنتخب التونسي، لزيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال. وزار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مستشفى سرطان الأطفال، لتلبية أمنية طفل يرقد هناك من مشجعى نادي الزمالك، كان هدفه أن يقابل أحد المسئولين في القلعة البيضاء كي ينقل له أمنيته في أن يفوز فريق الزمالك ببطولتي الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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3 نجوم يغيبون عن الزمالك لمواجهة وادي دجلة

يستضيف استاد بتروسبورت مباراة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره وادي دجلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يغيب عن القلعة البيضاء، التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه الماضية أمام بيراميدز، بينما يفقد الفريق خدمات مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة وبدأ فترة التأهيل في ألمانيا.
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رامز في الشلال يثير الرعب في قلوب نجوم الكرة «فيديو»

«رمضان كريم وكل سنة وإنتو طيبين، كلنا فاكرين إن إحساس الخوف هو أصعب الأحاسيس، لكن الأخطر من الخوف الغدر وعنصر المفاجأة، تخيل أما تبقى مش عارف الضربة هتجيلك منين، تخيلوا بقا اللي هيقع تحت إيدي السنة دي هيحصل له إيه، هيصرخ وأنا جنبه وهو مش حاسس بيا، وهيعيش أسوأ يوم في حياته وانا هاعيش أسعد يوم في حياتي، وساعة ما يفتكر إن الموضوع إنتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي، وإذا كان اللي فات بيخوف فاللي جاي دمار.. واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار».. بتلك الكلمات أعلن رامز جلال عن برنامجه «رامز في الشلال»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على قناة «mbc مصر».
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