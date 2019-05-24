استبعاد نجم الزمالك من قائمة تونس استعدادا لكان 2019

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وكشف الاتحاد التونسي عن قائمة 17 لاعبا، شهدت وجود فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وعلي معلول الظهير الأيسر للنادي لأهلي، بينما تم استبعاد حمدي النقاز، الظهير الأيمن للقلعة البيضاء، ومن المقرر أن يعلن آلان جيراس المدير الفني لنسور قرطاج، في الـ30 من شهر مايو الحالي، قائمة المنتخب بالكامل وتفاصيل المباريات الودية.

وجاءت قائمة الـ17 لاعبًا كالآتي: فاروق بن مصطفى (حارس الشباب السعودي) – معز حسن (حارس نيس الفرنسي) – محمد دراجر (ظهير أيمن بادربورن الألماني) – رامي البدوي (مدافع الفيحاء السعودي) – ياسين مرياح (مدافع أوليمبياكوس اليوناني) – ديلان برون (مدافع جينت البلجيكي) – أسامة