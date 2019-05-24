الأموال العامة تكشف حيلة نقاش للسفر إلى أوروبا

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

متهم -أرشيفية-

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على نقاش متهم بتزوير كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية؛ للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة، وذلك بعد تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، بلاغا يفيد اشتراك نقاش مع آخر في اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 في أثناء إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات (مسؤولة عن إحدى الشركات السياحية- مقيمة في المحلة الكبرى بالغربية، سبق ضبطها فى قضية نصب سفريات). ووجه اللواء