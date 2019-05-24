جريمة

الأموال العامة تكشف حيلة نقاش للسفر إلى أوروبا

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
متهم -أرشيفية-
متهم -أرشيفية-
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على نقاش متهم بتزوير كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية؛ للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة، وذلك بعد تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، بلاغا يفيد اشتراك نقاش مع آخر في اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 في أثناء إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات (مسؤولة عن إحدى الشركات السياحية- مقيمة في المحلة الكبرى بالغربية، سبق ضبطها فى قضية نصب سفريات). ووجه اللواء
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حملة-الأمن-العام

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 12 ألف قضية خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
اقراص-منشطة

ضبط 9 ملايين قرص منشطات جنسية بجمارك الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحركة الوارد بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة ومباحث شرطة ميناء الإسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية، بدأت الواقعة بناءً على إخبارية مشتركة من مباحث الأموال العامة وإدارة الجمرك بوجود معلومات سرية عن محاولة "م. ا"، بإدخال كمية كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية، داخل مشمول بوليصة رقم 968347032 بحاوية رقم MRKU2428331، واردة من ميناء جبل علي بالإمارات والصنف طبقا للمستندات 42 طرد أمتعة شخصية.
حبس-متهمه

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في «الإنتاج الإعلامي»

محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي .? كما تضمن الحُكم إلزام المحكوم عليهم: رضا عبد العال السيد، وعلي وائل عبد الرب، وسليمان عادل عيد بدفع مبلغ 275.275 جنيه، نظير قيمة التلفيات التي أحدثوها، وبراءة المتهم أحمد فتح الله مما نسب إليه من اتهامات.
تزوير-أموال-عامة (2)

الأموال العامة توقع بعناصر 3 بنوك متحركة بالمحافظات

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، 3 قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق القانون، وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثاني الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج.
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