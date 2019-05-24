سولسكاير: مانشستر يونايتد وليفربول هما الأكثر شعبية

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

مانشستر يونايتد

يعتقد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيكون من المفيد بالنسبة إليه أن يكون قادرًا على نقل فريقه إلى موطنه النرويج، ليواجه كريستيانزوند، وأعلن الشياطين الحمر عن لقاء آخر كجزء من جدولهم قبل الموسم، حيث يواجه الشياطين الحمر من مسقط رأس أولي في أوسلو يوم الثلاثاء، 30 أغسطس، وستكون المباراة الودية في ملعب أوليفي مناسبة رائعة للمدرب والآلاف من أنصار مانشستر يونايتد في إسكندنافيا، الذين يتطلعون لحضور المباراة ضد نادي إليتسيرين.

وقال سولسكاير لقناة نادي مانشستر يونايتد: "لقد قلت طوال الوقت، منذ أن جئت، أنا فخور جدا، ويشرفني أن أقود النادي وأن أكون مسؤولا عنه للقيام بذلك في النرويج، هو مكافأة صغيرة أخرى بالنسبة إليّ بالطبع، ولكن مرة أخرى، سيكون الأمر أكبر هنا للجميع في النرويج، لأن هناك قاعدة جماهيرية ضخمة تتابعنا خلال السراء

وقال سولسكاير لقناة نادي مانشستر يونايتد: "لقد قلت طوال الوقت، منذ أن جئت، أنا فخور جدا، ويشرفني أن أقود النادي وأن أكون مسؤولا عنه للقيام بذلك في النرويج، هو مكافأة صغيرة أخرى بالنسبة إليّ بالطبع، ولكن مرة أخرى، سيكون الأمر أكبر هنا للجميع في النرويج، لأن هناك قاعدة جماهيرية ضخمة تتابعنا خلال السراء والضراء. سنكون الفريق المضيف، ولا شك في ذلك".



وواصل مدرب مانشستر يونايتد: "لقد كان مانشستر يونايتد وليفربول، على مر السنين، الفريقين الأكثر شعبية هنا (النرويج)، ولا يزال الأمر كذلك، والتنافس كبير هنا (النرويج) كما كان في إنجلترا. إنه لأمر رائع أن أقابل مؤيدي يونايتد أينما ذهبت في النرويج، إنه جزء من حياتنا".

