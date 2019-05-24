ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

أسلحة ومخدرات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.

في الإسكندرية تم ضبط 5 قطع سلاح ناري، و36 قضية اتجار في المواد المخدرة، و71 قطعة سلاح أبيض، و40 قضية تموينية بالإضافة إلى 157 مخالفة إشغال طريق، وتحرير 2560 مخالفة مرورية وتنفيذ 4206 أحكام قضائية متنوعة. وجهود أجهزة الأمن في أسوان أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، و4 قضايا مخدرات، و3 قطع سلاح أبيض، وتحرير