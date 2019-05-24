جريمة

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
أسلحة ومخدرات
أسلحة ومخدرات
شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
في الإسكندرية تم ضبط 5 قطع سلاح ناري، و36 قضية اتجار في المواد المخدرة، و71 قطعة سلاح أبيض، و40 قضية تموينية بالإضافة إلى 157 مخالفة إشغال طريق، وتحرير 2560 مخالفة مرورية وتنفيذ 4206 أحكام قضائية متنوعة. وجهود أجهزة الأمن في أسوان أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، و4 قضايا مخدرات، و3 قطع سلاح أبيض، وتحرير
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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سلاح-ومخدرات (6)

ضبط 220 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي في24 ساعة

قطاع الأمن العام، واصل حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وحائزى السلاح والمخدرات بكافة المحافظات، ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "220 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة ، 24766 مخالفة مرورية ، 419 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 75793 حكما قضائيا متنوعة"، خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهما عبارة عن (22 بندقية آلية- 40 بندقية خرطوش - 15 طبنجة - 144 فرد خرطوش محلي الصنع - 656 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 خزينة) و226 قطعة سلاح أبيض.
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