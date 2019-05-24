ضبط 970 قضية تموينية و10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

حملة أمنية -أرشيفية-

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

وواصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات جهودها لمتابعة ضبط المخالفات والظواهر السلبية بمترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدة، وأمكن ضبط 9 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1047 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 10681 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة