جريمة

ضبط 970 قضية تموينية و10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
حملة أمنية -أرشيفية-
حملة أمنية -أرشيفية-
نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".
وواصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات جهودها لمتابعة ضبط المخالفات والظواهر السلبية بمترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدة، وأمكن ضبط 9 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1047 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 10681 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 105 قضايا مخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة حائزي السلاح والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط "39 قطعة سلاح نارى، 105 قضايا مخدرات، 296 دراجة نارية مخالفة، 26221 مخالفة مرورية، 1508 مخالفات مرافق، 20 قضية مصنفات"، وتنفيذ 51636 حكما قضائيا متنوعا، كما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكثفة لضبط مروجي المخدرات خلال شهر رمضان، للحد من انتشارها.
منفذ-بيع-سلع-التموين (1)

ضبط أكثر من 1000 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين حملات أمنية مكثفة لمتابعة الأسواق، وضبط الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية، والمخالفات التموينية المختلفة، وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 1047 قضية تموينية متنوعة (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهما عبارة عن (22 بندقية آلية- 40 بندقية خرطوش - 15 طبنجة - 144 فرد خرطوش محلي الصنع - 656 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 خزينة) و226 قطعة سلاح أبيض.
انتشار أمني

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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