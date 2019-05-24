فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

غدًا.. التهامي يشدو بابتهالاته على مسرح الأوبرا

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ياسين التهامي
ياسين التهامي
يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، ويقدم خلالها مجموعة من أشهر المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات الدينية التى يحبها الكثيرون من جماهيره، وقد أبدى التهامى سعادته بالمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه الكثيرون، كما أنه يشهد تطويرا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
يذكر أن دار الأوبرا حرصت خلال شهر رمضان الحالي على تقديم برنامج متنوع لمحبيها، يضم 45 عرضًا، تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً، ويجمع بين سهرات للدول العربية وأمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية، إضافة إلى فرق فنية شابة، مع ليالٍ لنجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، إلى جانب
اقرأ المزيد
Black-Mirror (1)

مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

فاجأت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، جمهورها بالإعلان عن موعد طرح مسلسل الرعب المنتظر بشدة Black Mirror 5 يونيو المقبل، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة مسلسل الرعب المفضل، خاصة أن الموسم الخامس سيشهد مشاركة مجموعة من كبار نجوم هوليوود من بينهم مايلي سايروس، وتوفر جريس، وكلاهما مقل في أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، إذ تركز الأولى على ألبومها القادم الذي يصدر هذا العام إلا أن "سايروس" لم تفصح عن اسمه بعد، في حين يعود الثاني للتليفزيون بعد غياب طال، منذ مسلسل That '70s Show الذي كان سبب شهرته.
Aladdin-علاء-الدين

شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
امير-كرارة

تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".
اقرأ المزيد من الأخبار
إيناس-عبد-الدايم

«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
انغام (1)

بعد وفاة شقيقتها.. الموت يفجع أنغام من جديد

أعلن الموسيقار محمد علي سليمان عن وفاة شقيق زوجته، وخال الفنانة أنغام، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتي وخال خالد وأنغام، أدعوا له بالرحمة والمغفرة، فكان نموذجا للطيبة والخلق». وتُطارد الأحزان الفنانة أنغام، فلم يمر كثيرا على فقدانها شقيقتها الفنانة غنوة، التى لقيت حتفها فى أكتوبر الماضي بعد تعرضها لحادث سير، وهو الأمر الذي فجعها، وحرصت على أن تضع صورتها فى كليب أغنيتها التى تحمل اسم «حبايبنا».
صابر-الرباعي (1)

صابر الرباعي: سعد لمجرد فنان مجتهد..شدة وتزول(فيديو)

قال الفنان صابر الرباعي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه مواطنته الإعلامية التونسية عائشة عثمان، إنه رفض خوض تجربة التمثيل بعد نجاح أغنية "سيدي منصور"، حيث عُرض عليه المشاركة بفيلم "حب البنات" مع الفنانة ليلى علوي، ولكنه اعتذر وأخد الفنان أشرف عبدالباقي دوره في الفيلم، معللا رفضه بأنه كان يهاب التجربة، مضيفًا: "كنت شايف إن عضمي طري"، مشيرًا إلى أنه ندم على عدم التسجيل مع الفنانة القديرة وردة قبل وفاتها، حيث كانت علاقته بها علاقة الأم بابنها، متابعًا: "كانت بتطبخلي كسكسي جزائري ومكرونة".
وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (6)

الأوبرا تحيي ذكرى نصر العاشر من رمضان

تحتفل وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، الموافق العاشر من رمضان، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، في أمسية فنية رائعة يحييها المطرب الكبير محمد ثروت، ويقدم فيها باقة مهمة من أشهر أغانيه الوطنية والدينية. وتقام الاحتفالية على مسرح الميدان بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في التاسعة من مساء اليوم. وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر والقوات المسلحة الذين شاركوا فى النصر المجيد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org