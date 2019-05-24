غدًا.. التهامي يشدو بابتهالاته على مسرح الأوبرا

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ياسين التهامي

يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، ويقدم خلالها مجموعة من أشهر المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات الدينية التى يحبها الكثيرون من جماهيره، وقد أبدى التهامى سعادته بالمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه الكثيرون، كما أنه يشهد تطويرا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.

يذكر أن دار الأوبرا حرصت خلال شهر رمضان الحالي على تقديم برنامج متنوع لمحبيها، يضم 45 عرضًا، تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً، ويجمع بين سهرات للدول العربية وأمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية، إضافة إلى فرق فنية شابة، مع ليالٍ لنجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، إلى جانب