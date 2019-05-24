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بعد وفاته.. سوهاج تودع صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

حضر حرب الاستنزاف وأكتوبر.. وعمل موجهًا بالتربية والتعليم.. وتمنى الموت صائمًا.. فوجئ بعد العبور بوجود مراسلين حربيين على الضفة الشرقية.. والتقطت له الصورة الأشهر
تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي
البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي
ودعت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي بمسقط رأسه بمدينة المراغة، صاحب أشهر صورة على الجبهة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما كان جنديًا من أبطال الحرب، والتي يظهر فيها وهو رافعا سلاحه باليد اليمنى، وعلامة النصر باليد اليسرى، بعد عبور قناة السويس، والذي توفى مساء أمس الخميس. وكان القاضي أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، والتحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة - السويس"، حيث عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد.
وعمل القاضي، موجهًا في التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية بمديرية بسوهاج، حتى سن المعاش، ولديه خمسة أبناء هم "علي، صفاء، الزهراء، علياء، إيمان". وقالت ابنته صفاء، إن والدها توفى أمس الخميس ولم يكن مريضًا ودفن بمقابر العائلة بمركز المراغة، مشيرة إلى أن والدها كان فخورًا بأنه من أبطال حرب أكتوبر، اقرأ
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
البابا-تواضروس

من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
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عمال مطاعم: نستعين بأخ قبطي لتذوق الطعام في رمضان

يعيش القائمون على إعداد إفطار رمضان فى العديد من المطاعم قدرا من المعاناة والمشقة، بداية من إعداد مستلزمات الطبخ ومرورا بالوقوف أمام اللهب لساعات طويلة، وحتى تأخير إفطارهم بعد أذان المغرب بما يقرب من ساعة ونصف أو أكثر، ولكنهم وبالرغم من هذه المعاناة لا يشغلهم سوى الانضباط فى موعد الانتهاء من إعداد وجبات الإفطار حتى لا يغضب أحد من الزبائن في أثناء أذان المغرب، لذا يواجهون ضغوطا كبيرة قبل موعد الإفطار بما يقرب من ساعتين، كأنهم يسابقون الزمن، فيتجاهلون شدة النيران والجوع والعطش، فى مقابل الوفاء بواجباتهم تجاه الزبائن.
حسنى-مبارك (4)

حفيد مبارك ينشر أحدث صورة للرئيس الأسبق وزوجته

بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك الـ91، نشر حفيده عمر علاء مبارك، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بالرئيس الأسبق وسوزان مبارك. واحتفلت صفحة «أنا آسف ياريس» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم السبت، بعيد ميلاد حسنى مبارك، الذى يوافق يوم 4 مايو من كل عام. ونشرت الصفحة صورة للرئيس الأسبق، وفى الخلفية رقم 91، إشارة إلى سن مبارك، ومكتوب عليها: «عيد ميلاد مبارك». وولد حسني مبارك فى 4 مايو 1928، بقرية كفر المصيلحة، فى محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981.
هلال

بعد تعذر الرؤية.. السعودية تعلن أول يوم رمضان

أعلنت السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، مساء اليوم، السبت، وأن غدا، الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبحسب "العربية.نت"، لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة. وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة. وبهذا يكون الاثنين فلكيا هو مطلع شهر رمضان في السعودية. وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال دعت، مساء اليوم السبت، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
هلال

دار الإفتاء تحتفل باستطلاع هلال رمضان في حشد شعبي

تحتفل دار الإفتاء المصرية، في حفل رسمي وشعبي كبير، مساء غد، الأحد، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سيعلن خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. ينقل الحفل في بث مباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد صلاة المغرب.
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