بعد وفاته.. سوهاج تودع صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

حضر حرب الاستنزاف وأكتوبر.. وعمل موجهًا بالتربية والتعليم.. وتمنى الموت صائمًا.. فوجئ بعد العبور بوجود مراسلين حربيين على الضفة الشرقية.. والتقطت له الصورة الأشهر

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

ودعت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي بمسقط رأسه بمدينة المراغة، صاحب أشهر صورة على الجبهة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما كان جنديًا من أبطال الحرب، والتي يظهر فيها وهو رافعا سلاحه باليد اليمنى، وعلامة النصر باليد اليسرى، بعد عبور قناة السويس، والذي توفى مساء أمس الخميس. وكان القاضي أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، والتحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة - السويس"، حيث عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد.

وعمل القاضي، موجهًا في التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية بمديرية بسوهاج، حتى سن المعاش، ولديه خمسة أبناء هم "علي، صفاء، الزهراء، علياء، إيمان". وقالت ابنته صفاء، إن والدها توفى أمس الخميس ولم يكن مريضًا ودفن بمقابر العائلة بمركز المراغة، مشيرة إلى أن والدها كان فخورًا بأنه من أبطال حرب أكتوبر، اقرأ

وعمل القاضي، موجهًا في التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية بمديرية بسوهاج، حتى سن المعاش، ولديه خمسة أبناء هم "علي، صفاء، الزهراء، علياء، إيمان".

وقالت ابنته صفاء، إن والدها توفى أمس الخميس ولم يكن مريضًا ودفن بمقابر العائلة بمركز المراغة، مشيرة إلى أن والدها كان فخورًا بأنه من أبطال حرب أكتوبر،

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وأكدت ابنته، أنه كان يحكي دائمًا عن ذكرياته في الحرب ونصر أكتوبر المجيد، مضيفة أنه كان يدعو الله أن يتوفاه صائمًا في شهر رمضان، كما قاتل وانتصر في حرب أكتوبر المجيدة وهو صائم.

وأوضحت صفاء، أن والدها صاحب الصورة والتي يظهر فيها وهو رافعاً سلاحه باليد اليمنى، وعلامة النصر باليد اليسرى، بعد عبور قناة السويس وتحقيق النصر في حرب أكتوبر، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في الصحف المصرية والعالمية.

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وفي أحد الحوارات الصحفية، قال القاضي عن حرب أكتوبر، إنهم كانوا يتعرضون بشكل يومي للقصف بالطائرات والمدفعية لمدة 16 ساعة، مؤكدًا أن العدو كان يزيد من شراسة القصف يوم الجمعة، ليستمر لمدة 20 ساعة.

وأوضح القاضي، أنه بالرغم من ذلك كنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، وكنا نغسل ملابسنا وننشرها على الرمال، ونصلى فرادى أو جماعة، نتوضأ أو نتيمم، مشيرًا إلى أن دوره جندي اتصالات، يتولى مسؤولية اتصالات الكتيبة، ومد خطوط الاتصالات اللاسلكية.

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وعن 6 أكتوبر يوم العبور، أكد أنه تعجب من رسائل اللاسلكي والمعلومات التى تنقل، رغم أن العدو يتنصت، وأنه اكتشف بعد ذلك أنها خدعوهم.

أوضح القاضي، أنهم شاهدوا إنشاء الكبارى وفتح ثغرات الساتر الترابي، متابعًا أن مشهد علم مصر على الجبهة الشرقية أمامنا جعل دموعنا تنهمر وجعلنا نتشوق للعبور، بعد أن اعتدنا رؤية علم إسرائيل أمامنا.

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وأشار إلى أنهم عبروا صباح 7 أكتوبر، فوجئوا بوجود مراسلين حربيين يرتدون زيا مدنيًا ومعهم كاميرات على الضفة الشرقية، وتعجبنا من وجودهم قبلنا، وكيف عبروا أثناء الحرب، وقد التقطوا العديد من الصور لنا فور عبورنا، ورصدوا مشاهد فرحتنا بالعبور وتحمسنا لما هو آت من قتال".

وتابع القاضي: "توجهنا بدباباتنا إلى منطقة تسمى "الجباسات"، ولم نمكث هناك ساعات، إلا وجاءت لنا الأوامر بالتحرك إلى نقطة "عيون موسى" وكانت شديدة التحصين، يصل سمك سقفها إلى 9 أمتار، وتعمل أبوابها بتحكم كهربائى، وكانت تحتوى حتى على سينما للترفيه".

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ولفت القاضي: "عند وصولنا لعيون موسى وتمركزنا فيها، كنا محافظين على صيامنا رغبة في الموت صائمين، حيث كان كل منا يعتبر نفسه ميتا"، متابعًا أنهم عبروا بكتيبتين بهما 33 دبابة، ورجعنا بهم، ولكن استشهد اثنين فقط من الضباط و2 آخرين من الجنود بالإضافة لجندي واحد مفقود.

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